Tempo chuvoso na praia da Guarderia, em Vitória
Tempo muda e fim de semana tem previsão de chuva no ES
2022 começou e o Espírito Santo já está cheio de turistas e capixabas querendo aproveitar os destinos de Norte a Sul do Estado. Mas como fica o tempo no segundo fim de semana do ano? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo muda já nesta sexta-feira (7) devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).
Sexta-feira (7): o sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. A mudança é provocada pela atuação da zona de convergência, que também derruba as temperaturas em todas as regiões. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.
Sábado (8): a zona de convergência continua e deixa o tempo instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia. As temperaturas seguem amenas em todo o Estado.
Domingo (9): o tempo continua instável e também chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas seguem amenas.