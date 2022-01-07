Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

Tempo muda e fim de semana tem previsão de chuva no ES

Segundo o Incaper, alteração no tempo já pode ser observada nesta sexta-feira (7) devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jan 2022 às 07:07

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 07:07

Tempo chuvoso na praia da Guarderia, em Vitória

Tempo muda e fim de semana tem previsão de chuva no ES
2022 começou e o Espírito Santo já está cheio de turistas e capixabas querendo aproveitar os destinos de Norte a Sul do Estado. Mas como fica o tempo no segundo fim de semana do ano? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo muda já nesta sexta-feira (7) devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).
Sexta-feira (7): o sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. A mudança é provocada pela atuação da zona de convergência, que também derruba as temperaturas em todas as regiões. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.
Sábado (8): a zona de convergência continua e deixa o tempo instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia. As temperaturas seguem amenas em todo o Estado.
Domingo (9): o tempo continua instável e também chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas seguem amenas.

Veja Também

ES tem alertas de chuva forte para quase todas as regiões; veja cidades

Instituto emite dois alertas de chuva intensa para cidades do ES

ES recebe dois alertas de perigo para chuva forte; veja cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Previsão do Tempo Turismo no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados