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ES tem alertas de chuva forte para quase todas as regiões; veja cidades

Apenas parte do Norte do Estado escapa dos altos volumes de precipitação previstos pelo Inmet; Governo do Estado prevê chuva forte principalmente no sábado (8)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 jan 2022 às 15:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:00

Área abrangida pelos dois alertas do Inmet
Área abrangida pelos dois alertas do Inmet Crédito: Reprodução | Inmet
Grande parte do Espírito Santo deve receber chuvas intensas nas próximas horas, segundo indicam dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados na manhã desta quinta-feira (5) e válidos até as 11h desta sexta-feira (6). Apenas uma área do Norte do Estado escapa desta previsão.
O alerta laranja abrange todo o Sul capixaba e algumas cidades serranas, incluindo Cachoeiro de Itapemirim e Brejetuba. Nessas regiões, estão previstos de 50 a 100 milímetros de chuva por dia ou entre 30 e 60 milímetros de precipitação por hora. Além de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.
Já o alerta amarelo — de menor gravidade — engloba a parte central do Estado, incluindo a Grande Vitória e os municípios litorâneos de Guarapari a Linhares. Nesse caso, o acumulado de chuva pode ser de até 50 mm por dia ou de 20 a 30 mm/h, acompanhado de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Devido às previsões, o Inmet reforça que a população não deve se abrigar debaixo de árvores nem estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, por causa do risco de queda e descargas elétricas. Se possível, as pessoas também devem desligar aparelhos elétricos.
GOVERNO DO ES: PREVISÃO DE CHUVA INTENSA NO SÁBADO
Além dos alertas do Inmet, o governo do Espírito Santo prevê chuvas intensas para os próximos dias em todo o Estado. O cenário mais crítico está previsto para este sábado (8), quando há uma probabilidade de 60% de chuva, com volumes entre 50 e 70 mm por dia, podendo ultrapassar até 100 mm/dia.
Probabilidade de volume de chuva para o Espírito Santo nesta sexta-feira (7) e sábado (8)
Probabilidade de volume de chuva para o Espírito Santo nesta sexta-feira (7) e sábado (8) Crédito: Reprodução | Governo do Estado
ALERTA LARANJA
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivácqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
ALERTA AMARELO
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Brejetuba
  • Cariacica
  • Colatina
  • Domingos Martins
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
ES tem alertas de chuva forte para quase todas as regiões

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