ES tem alertas de chuva forte para quase todas as regiões; veja cidades

Grande parte do Espírito Santo deve receber chuvas intensas nas próximas horas, segundo indicam dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados na manhã desta quinta-feira (5) e válidos até as 11h desta sexta-feira (6). Apenas uma área do Norte do Estado escapa desta previsão.
O alerta laranja abrange todo o Sul capixaba e algumas cidades serranas, incluindo Cachoeiro de Itapemirim e Brejetuba. Nessas regiões, estão previstos de 50 a 100 milímetros de chuva por dia ou entre 30 e 60 milímetros de precipitação por hora. Além de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.
Já o alerta amarelo — de menor gravidade — engloba a parte central do Estado, incluindo a Grande Vitória e os municípios litorâneos de Guarapari a Linhares. Nesse caso, o acumulado de chuva pode ser de até 50 mm por dia ou de 20 a 30 mm/h, acompanhado de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Devido às previsões, o Inmet reforça que a população não deve se abrigar debaixo de árvores nem estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, por causa do risco de queda e descargas elétricas. Se possível, as pessoas também devem desligar aparelhos elétricos.
GOVERNO DO ES: PREVISÃO DE CHUVA INTENSA NO SÁBADO
Além dos alertas do Inmet, o governo do Espírito Santo prevê chuvas intensas para os próximos dias em todo o Estado. O cenário mais crítico está previsto para este sábado (8), quando há uma probabilidade de 60% de chuva, com volumes entre 50 e 70 mm por dia, podendo ultrapassar até 100 mm/dia.
ALERTA LARANJA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
ALERTA AMARELO
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
ES tem alertas de chuva forte para quase todas as regiões