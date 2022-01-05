Rio Doce ultrapassa cota de alerta em Linhares e pode subir mais

Na manhã desta quarta-feira (5), o Rio Doce
alcançou 3,10 metros, em Linhares
, no Norte do Espírito Santo, e famílias do bairro Olaria foram orientadas sobre a possibilidade de serem acolhidas no Ginásio do bairro Conceição. Segundo a Defesa Civil municipal, a cota de alerta é de 3 metros e a de inundação é de 3,45 metros.
Conforme o órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a tendência é que o volume aumente mais devido às chuvas na Bacia do Doce, em Minas Gerais, levando ao aumento da vazão da Usina de Mascarenhas.
Como medida preventiva, as famílias que residem no bairro Olaria estão sendo orientadas sobre a possibilidade de serem retiradas de seus imóveis e levadas para um abrigo da Prefeitura de Linhares, que será montado no ginásio poliesportivo do bairro Conceição.
A decisão foi tomada após mais uma reunião do grupo de trabalho emergencial, que atua durante o período das chuvas e é composto por membros de diversas secretarias municipais, além de integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A Defesa Civil municipal informa que, até o momento, não há registros de desabrigados ou desalojados.
*Com informações da Prefeitura Linhares