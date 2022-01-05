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Alerta no Norte do ES

Rio Doce ultrapassa cota de alerta em Linhares e pode subir mais

Rio ultrapassou a cota de alerta e, segundo a Defesa Civil municipal,  a tendência é que o volume aumente mais devido às chuvas na Bacia do Doce, em Minas Gerais
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jan 2022 às 09:53

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 09:53

Rio Doce, em Linhares, atingiu 3,10 metros nesta quarta (5)
O Rio Doce, em Linhares, atingiu 3,10 metros nas primeiras horas da manhã desta nesta quarta (5) Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares
Rio Doce ultrapassa cota de alerta em Linhares e pode subir mais
Na manhã desta quarta-feira (5), o Rio Doce alcançou 3,10 metros, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e famílias do bairro Olaria foram orientadas sobre a possibilidade de serem acolhidas no Ginásio do bairro Conceição. Segundo a Defesa Civil municipal, a cota de alerta é de 3 metros e a de inundação é de 3,45 metros.
Conforme o órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a tendência é que o volume aumente mais devido às chuvas na Bacia do Doce, em Minas Gerais, levando ao aumento da vazão da Usina de Mascarenhas.
Como medida preventiva, as famílias que residem no bairro Olaria estão sendo orientadas sobre a possibilidade de serem retiradas de seus imóveis e levadas para um abrigo da Prefeitura de Linhares, que será montado no ginásio poliesportivo do bairro Conceição.
Rio Doce, em Linhares, atingiu 3,10 metros nesta quarta (5)
O nível do Rio Doce está acima do normal devido às chuvas das últimas semanas Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares
A decisão foi tomada após mais uma reunião do grupo de trabalho emergencial, que atua durante o período das chuvas e é composto por membros de diversas secretarias municipais, além de integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A Defesa Civil municipal informa que, até o momento, não há registros de desabrigados ou desalojados.

Orientações da Defesa Civil

Em emergência ou calamidade, a população pode acionar a Defesa Civil de Linhares pelo telefone do Plantão 24 horas: (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiros.

*Com informações da Prefeitura Linhares

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