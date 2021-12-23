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Risco de inundação

Após chuva em MG, Rio Doce entra na cota de alerta em Linhares

Água chegou a 3,06 metros. A cota de inundação do rio é de 3,45 metros. Previsão do tempo indica mais chuva para os próximos dias no Norte do ES

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 11:18

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 dez 2021 às 11:18
Rio Doce em Linhares
Rio Doce em Linhares Crédito: Heber Thomaz/TV Gazeta Norte
O nível do Rio Doce subiu nas últimas horas e está perto de 40 cm de atingir a cota de inundação em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A cheia ocorre por conta da forte chuva que ocorre em Minas Gerais e preocupa a Defesa Civil do município. Moradores da região ribeirinha também estão sob alerta para a possibilidade de ter que sair de casa.
Na manhã desta quinta-feira (23), a água chegou a 3,06 metros. A cota de inundação do rio é de 3,45 metros. Em entrevista à TV Gazeta, o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, relata que a água das chuvas que caiu nos últimos dias no município agravam o problema.
“Linhares é o último município da bacia do Rio Doce. Quando chove muito na região de Valadares e Aimorés, em Minas Gerais, essa água chega em volume muito alto e causa o transtorno. Estamos na cota de alerta e temos um agravante de que há ainda água das chuvas. Orientamos as pessoas que moram próximo ao rio para acionar a Defesa Civil antes de algum problema se agravar”, afirmou.
Régua que marca nível do Rio Doce, em Linhares
Régua que marca nível do Rio Doce, em Linhares Crédito: Heber Thomaz/TV Gazeta Norte
As áreas de maior risco estão em Povoação, Regência, Degredo e Olaria. A trabalhadora rural Eliane Vidal, que mora em Olaria, conta que entra água na casa dela quase todos os anos. “É desesperador. O pouco que a gente tem, a gente perde quase todo ano. É tudo muito difícil. Precisa tirar tudo, sair de casa e voltar. Na minha casa já entrou água. Em um ano, entrou água na minha casa em um intervalo de 30 dias. Às vezes, temos sorte que não é todo ano que ela vem”, diz a trabalhadora.
Caso seja necessário, Antônio Carlos diz que famílias serão direcionadas ao ginásio do bairro Conceição, para receber apoio.

PREVISÃO DO TEMPO

Chuvas intensas ainda estão previstas para os próximos dias, tanto no Espírito Santo como em Minas Gerais. Segundo o Climatempo, entre os dias 23 e 24, o Norte do Estado pode ter acumulado de 100 mm. Já no Norte de Minas, entre os dias 25 e 26, são esperados entre 150 mm e 200 mm, com a possibilidade de atingir até 300 mm.
Há o alerta para a possibilidade de enchentes, transbordamentos, alagamentos e deslizamentos de terra.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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