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ES recebe alerta amarelo para risco de chuva forte

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para todo o Estado até a manhã de quinta-feira (23)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 dez 2021 às 17:23

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 17:23

Todas as 78 cidades do Espírito Santo estão classificadas em uma área de risco para chuvas intensas, segundo novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (22), em vigência até as 10h de quinta-feira (23). 
Chuva no ES
Alerta de chuva para todo o ES Crédito: Inmet
Segundo o instituto, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e a chuva deve ser acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta publicado pelo Inmet abrange também cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além do Mato Grosso do Sul.

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