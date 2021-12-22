ES recebe alerta amarelo para risco de chuva forte

Segundo o instituto, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e a chuva deve ser acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta publicado pelo Inmet abrange também cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além do Mato Grosso do Sul.