ES recebe alerta de temporais com chuvas volumosas

Diversas regiões do Espírito Santo amanheceram nesta terça-feira (21) com muita chuva e, segundo o Instituto Climatempo, já se sabe o motivo: um sistema de baixa pressão no oceano e a passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste e pelo Sul da Bahia. A previsão é de que esse sistema continue causando temporais no Estado capixaba até depois do Natal, dia 26 de dezembro.
O Instituto Climatempo aponta que o Espírito Santo e Minas Gerais ficam em alerta para temporais e chuva volumosa. Entre a tarde de quinta (23) e a noite de sexta-feira (24), véspera de Natal, a previsão é de que o Norte do Estado seja a região mais atingida pelas chuvas, com acumulados entre 50 mm e 100 mm no período.
No Norte de Minas Gerais, a previsão é de que a chuva será mais intensa entre a tarde de sexta-feira e o domingo (26). Para o período, são esperados acumulados entre 150 mm e 200 milímetros, com possibilidade de serem registrados até 300 milímetros de chuva. O instituto também alerta para o risco de enchentes, transbordamentos de rios e córregos, alagamentos e deslizamentos de terra.