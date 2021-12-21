ES recebe alerta de temporais com chuvas volumosas

No Norte de Minas Gerais, a previsão é de que a chuva será mais intensa entre a tarde de sexta-feira e o domingo (26). Para o período, são esperados acumulados entre 150 mm e 200 milímetros, com possibilidade de serem registrados até 300 milímetros de chuva. O instituto também alerta para o risco de enchentes, transbordamentos de rios e córregos, alagamentos e deslizamentos de terra.