O Natal 2021 se aproxima e, para aqueles que querem se programar, é importante estar atento à previsão do tempo. De acordo com o Climatempo, o fim de semana festivo será marcado por condições climáticas favoráveis à formação de chuva no Espírito Santo.
A chuva prevista ocorre devido a uma baixa pressão atmosférica que se organiza e se intensifica na costa da Região Sudeste. O sistema se afasta rapidamente para alto-mar, mas ajuda a formar áreas de instabilidade no interior da região.
Natal 2021 deve ser com chuva e tempo instável no Espírito Santo
A circulação de ventos sobre o Brasil, em vários níveis de altitude, forma também um corredor de umidade que levará chuva volumosa, mais uma vez, para a Bahia, Minas e o território capixaba.
Na sexta-feira (24) e no sábado (25), o céu fica com muitas nuvens e a chuva deve ser frequente. O Climatempo alerta que a situação é de atenção devido à chuva forte e volumosa prevista, que pode causar alguns transtornos, como alagamentos.
Há risco de chuva forte no Estado, principalmente, na Região Metropolitana da Grande Vitória. "Nos dias 24 e 25 dezembro, todas as regiões do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais terão chuva frequente e muitas nuvens. A situação é de atenção para chuva forte e volumosa, que pode causar alagamentos e outros transtornos para a população", diz o Climatempo.
PREVISÃO PARA DOMINGO
No domingo (26), as áreas de instabilidade se enfraquecem, o que permite períodos de sol de manhã e à tarde. No entanto, o risco de chuva permanece alto para a madrugada e meio da tarde.