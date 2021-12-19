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Risco amarelo

Cidades das regiões Norte e Noroeste do ES recebem alerta de chuva

O alerta amarelo é válido até as 10h de segunda-feira (20); cidades como Linhares e São Gabriel da Palha já registraram alagamentos por conta da chuva do fim de semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 dez 2021 às 12:16

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 12:16

A instabilidade no tempo, que provocou chuvas no Espírito Santo neste fim de semana, começa a perder força. Antes com dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação melhorou e agora apenas parte das regiões Norte e Noroeste estão sob aviso para a ocorrência de chuva intensa.
O alerta amarelo é válido das 9h50 deste domingo (19) até as 10h de segunda-feira (20). Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

VEJA CIDADES EM ALERTA

  • Água Doce do Norte 
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré 
  • Montanha 
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiro
  • Ponto Belo
  • São Mateus
  • Vila Pavão

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

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