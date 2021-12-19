Cidades das regiões Norte e Noroeste do ES recebem alerta de chuva

VEJA CIDADES EM ALERTA
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiro
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
Orientações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)