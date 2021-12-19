Chuva no ES: temporal causa estragos em São Gabriel da Palha

Além de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, a cidade de São Gabriel da Palha registrou transtornos após forte chuva que atingiu a região no sábado (18). O bairro Cachoeira da Onça foi o mais prejudicado: 11 casas ficaram alagadas e três famílias precisaram sair dos lares para ficar na casa de parentes.
No bairro João Colombi, o muro de uma casa desabou, e outras três residências também foram atingidas. Apesar disso, ninguém precisou sair dos imóveis.
A prefeitura de São Gabriel da Palha informou que foram usadas bombas para retirar a água das ruas e de dentro das casas dos moradores. Também foram usados tratores para retirar o barro e caminhão-pipa para limpar os locais.