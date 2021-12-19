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Drama em Linhares

O desespero e a "luta" com bueiro ao ver a própria casa alagada no ES

O município de Linhares, na região Norte do Estado, estava sob alerta laranja de chuvas— o segundo mais grave na escala de risco meteorológica, ficando somente atrás do vermelho
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

19 dez 2021 às 11:16

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 11:16

Desespero e prejuízo! A família da Nice Quirino, que mora no bairro José Rodrigues Maciel, em Linhares , passou a madrugada deste domingo (19) sem conseguir dormir por causa da chuva forte que atingiu a região.
O temporal começou ainda no final da manhã de sábado (18) e invadiu a casa dela. Sem ter para onde ir, as quatro pessoas que moram na residência permaneceram ali. A família foi uma das muitas que perderam quase tudo durante a chuva. Móveis, eletrodomésticos, roupas, tudo ficou destruído.

NO DESESPERO, TENTOU ATÉ DESENTUPIR BUEIRO

Nice conta, que quando a chuva começou, ela tentou desentupir o bueiro que fica perto da casa dela, mas sem muito sucesso. Segundo ela, não foi possível fazer muito. Há outras famílias na mesma rua que também tiveram as casas alagadas. A vizinha da Nice tem três crianças pequenas e também sofreu com as fortes chuvas.
A família da Brunela Barcelos foi outra que também perdeu quase tudo durante a chuva que caiu em Linhares. A casa dela fica no bairro Shell, um dos mais afetados. Na parede da casa ficou a marca da altura do alagamento, 90 centímetros. À reportagem da TV Gazeta Norte, ela explicou que tem duas filhas pequenas, de 1 e 7 anos, e que a água subiu tão rápido que não foi possível salvar nada. "Foi desesperador", desabafou. A família passou a madrugada na casa de parentes, mas tem medo de que a chuva forte volte e causa mais estragos.

DEFESA CIVIL

De acordo com a Defesa Civil de Linhares foram 85 milímetros de chuva em apenas 40 minutos. Os bairros mais afetados foram o Centro, Shell, Rodrigues Maciel e no interior em Baixo Quartel.
A orientação da Defesa Civil é que os moradores em área de risco redobrem a atenção e, em caso de emergência, liguem para o telefone (27) 99983 5661, do plantão do órgão na cidade.
Na manhã deste domingo (19), o nível do Rio Doce, em Linhares, estavam em  2, 52 metros. A cota de inundação na cidade é de 3,45 metros.

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