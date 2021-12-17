Vídeo: chuva forte causa alagamentos e estragos em Cachoeiro

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Uma forte chuva que caiu em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , provocou alagamentos e causou estragos no município nesta sexta-feira (17). Em Monte Belo, o muro de uma casa desabou e atingiu duas residências. Além disso, três casas tiveram o telhado destruído. Já na entrada do bairro Paraíso, ruas ficaram totalmente alagadas.

A força da água foi tanta que quebrou o muro de um imóvel na rua Amoreira, no bairro Monte Belo, e a estrutura desabou sobre duas casas. Os moradores perderam móveis, panelas e outros utensílios domésticos.

Chuva forte derruba muro e causa estragos em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Governo de Cachoeiro de Itapemirim e a Defesa Civil Municipal informaram que, no momento, estão apurando as ocorrências. Segundo a secretaria, o desabamento do muro em Monte Belo foi o maior estrago causado pela chuva, por enquanto, e não houve vítimas.

Ainda no bairro Monte Belo, a chuva destruiu telhados de três casas vizinhas de pessoas de uma mesma família. Uma das residências é a da doméstica Maria de Fátima Avelar, que ficou com a cozinha sem a cobertura.