Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Vídeo: chuva forte causa alagamentos e estragos em Cachoeiro

Vias da entrada do bairro Paraíso ficaram completamente alagadas na tarde desta sexta (17). Em Monte Belo, o muro de uma casa desabou, atingindo duas residências
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 dez 2021 às 17:19

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:19

Uma forte chuva que caiu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, provocou alagamentos e causou estragos no município nesta sexta-feira (17). Em Monte Belo, o muro de uma casa desabou e atingiu duas residências. Além disso, três casas tiveram o telhado destruído. Já na entrada do bairro Paraíso, ruas ficaram totalmente alagadas.
A força da água foi tanta que quebrou o muro de um imóvel na rua Amoreira, no bairro Monte Belo, e a estrutura desabou sobre duas casas. Os moradores perderam móveis, panelas e outros utensílios domésticos.  

Chuva forte derruba muro e causa estragos em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Governo de Cachoeiro de Itapemirim e a Defesa Civil Municipal informaram que, no momento, estão apurando as ocorrências. Segundo a secretaria, o desabamento do muro em Monte Belo foi o maior estrago causado pela chuva, por enquanto, e não houve vítimas. 
Ainda no bairro Monte Belo, a chuva destruiu telhados de três casas vizinhas de pessoas de uma mesma família. Uma das residências é a da doméstica Maria de Fátima Avelar, que ficou com a cozinha sem a cobertura.
Chuva atinge telhado de casa em Cachoeiro
Chuva forte quebrou telhado da casa de Maria de Fátima Avelar no bairro Monte Belo, em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro

Veja Também

ES recebe alerta vermelho para risco de chuvas fortes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim chuva Chuva no ES ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados