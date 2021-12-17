ES recebe alerta vermelho para risco de chuvas fortes

O Espírito Santo recebeu, no início da tarde desta sexta-feira (17), três alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O de menor gravidade vale para a Região Norte, enquanto o mais crítico abrange áreas das regiões Sul e Serrana. Os avisos valem até este sábado (18).
O alerta vermelho prevê mais de 60 milímetros de chuva por hora ou até 100 milímetros de chuva por dia em 23 municípios capixabas, acompanhada de rajadas de vento com velocidade superior a 100 km/h. "Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário", afirma o Inmet.
Já o alerta laranja estima que boa parte do Espírito Santo receba entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora ou mais de 100 milímetros por dia, junto de ventos intensos (de 60 a 100 km/h). Neste caso, o instituto prevê "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas".
De menor intensidade, o alerta amarelo vale para municípios do Norte do Estado. Nele, estão previstos de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia. Além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Nesta previsão, o risco é baixo para transtornos decorrentes do tempo.
ALERTA VERMELHO
Engloba 23 municípios capixabas e é válido até as 3h deste sábado (17).
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Venda Nova do Imigrante
ALERTA LARANJA
Engloba 66 municípios capixabas e é válido até as 11h deste sábado (18).
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
ALERTA AMARELO
Engloba 19 municípios capixabas e é válido até as 11h deste sábado (18).
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério