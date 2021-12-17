ES recebe alerta vermelho para risco de chuvas fortes

Espírito Santo está sob três alertas do Inmet para chuvas intensas: um vermelho (mais crítico), um laranja e um amarelo (menos crítico) Crédito: Reprodução | Inmet

O alerta vermelho prevê mais de 60 milímetros de chuva por hora ou até 100 milímetros de chuva por dia em 23 municípios capixabas, acompanhada de rajadas de vento com velocidade superior a 100 km/h. "Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário", afirma o Inmet.

Já o alerta laranja estima que boa parte do Espírito Santo receba entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora ou mais de 100 milímetros por dia, junto de ventos intensos (de 60 a 100 km/h). Neste caso, o instituto prevê "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas".

De menor intensidade, o alerta amarelo vale para municípios do Norte do Estado. Nele, estão previstos de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia. Além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Nesta previsão, o risco é baixo para transtornos decorrentes do tempo.

ALERTA VERMELHO

Engloba 23 municípios capixabas e é válido até as 3h deste sábado (17).

Alegre



Apiacá



Atílio Vivacqua



Bom Jesus do Norte



Brejetuba



Cachoeiro de Itapemirim



Castelo



Conceição do Castelo



Divino de São Lourenço



Dores do Rio Preto



Guaçuí



Ibatiba



Ibitirama



Irupi



Itapemirim



Iúna



Jerônimo Monteiro



Mimoso do Sul



Muniz Freire



Muqui



Presidente Kennedy



São José do Calçado



Venda Nova do Imigrante

ALERTA LARANJA

Engloba 66 municípios capixabas e é válido até as 11h deste sábado (18).

Afonso Cláudio



Água Doce do Norte



Águia Branca



Alegre



Alfredo Chaves



Alto Rio Novo



Anchieta



Apiacá



Aracruz



Atílio Vivacqua



Baixo Guandu



Barra de São Francisco



Bom Jesus do Norte



Brejetuba



Cachoeiro de Itapemirim



Cariacica



Castelo



Colatina



Conceição do Castelo



Divino de São Lourenço



Domingos Martins



Dores do Rio Preto



Fundão

Governador Lindenberg



Guaçuí



Guarapari



Ibatiba



Ibiraçu



Ibitirama



Iconha



Irupi



Itaguaçu



Itapemirim



Itarana



Iúna



Jerônimo Monteiro



João Neiva



Laranja da Terra



Linhares



Mantenópolis



Marataízes



Marechal Floriano



Marilândia



Mimoso do Sul



Muniz Freire



Muqui



Nova Venécia



Pancas



Piúma



Presidente Kennedy



Rio Bananal



Rio Novo do Sul



Santa Leopoldina



Santa Maria de Jetibá



Santa Teresa



São Domingos do Norte



São Gabriel da Palha



São José do Calçado



São Roque do Canaã



Serra



Vargem Alta



Venda Nova do Imigrante



Viana



Vila Valério



Vila Velha



Vitória



ALERTA AMARELO

Engloba 19 municípios capixabas e é válido até as 11h deste sábado (18).