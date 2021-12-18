Vídeo: temporal deixa avenidas alagadas em Linhares

Uma forte chuva no início da tarde deste sábado (18) deixou ruas e avenidas alagadas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Um vídeo registrado pela repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, mostra um carro preso às águas na Avenida Guerino Gilbert, no bairro Conceição. Outras regiões da cidade também sofrem o impacto do grande acumulado de chuva em um intervalo de uma hora.
O município e a região Norte estão sob alerta laranja (risco moderado) para risco de tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê para este sábado, até as 10h de domingo, a possibilidade de chover até 100 mm por dia ou entre 30 mm e 60 mm por hora.