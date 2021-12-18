ES recebe mais dois alertas de chuvas intensas para o final de semana

Mapa mostra as áreas do Espírito Santo sob os alertas amarelo e laranja de chuvas intensas entre este sábado (18) e domingo (19)

Diante das previsões, o Inmet reforçou algumas orientações. "Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, nem estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também desligue aparelhos elétricos", afirmou.