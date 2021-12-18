ES recebe mais dois alertas de chuvas intensas para o final de semana

Depois de ficar sob três alertas simultâneos de chuvas intensas, incluindo um vermelho, o cenário do Espírito Santo melhorou, mas ainda pede atenção. Na manhã deste sábado (18), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de tempestades para o Estado, válidos até as 10h deste domingo (19).
O alerta laranja – de gravidade moderada – pega a maior parte do território capixaba, incluindo a Grande Vitória e a Região Norte. Para essas áreas há previsão de até 100 mm de chuva por dia ou entre 30 e 60 mm por hora, acompanhada de rajadas de vento com velocidade entre 60 e 100 km/h.
"Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas"
Já o alerta amarelo – menos crítico – abrange municípios das regiões Sul e Serrana do Estado, como Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins. Nessas áreas, são esperados até 50 mm de chuva por dia ou de 20 a 30 mm por hora, junto de ventos intensos, de 40 a 60 km/h. O risco de transtornos devido ao tempo é baixo.
Diante das previsões, o Inmet reforçou algumas orientações. "Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, nem estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também desligue aparelhos elétricos", afirmou.
ALERTA LARANJA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
ALERTA AMARELO
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante