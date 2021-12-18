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Lá vem mais água

ES recebe mais dois alertas de chuvas intensas para o final de semana

O aviso é amarelo para parte das regiões Sul e Serrana e laranja para o restante do Estado; ambos valem até a manhã deste domingo (19)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 dez 2021 às 11:15

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 11:15

Mapa mostra as áreas do Espírito Santo sob os alertas amarelo e laranja de chuvas intensas entre este sábado (18) e domingo (19)
Mapa mostra as áreas do Espírito Santo sob os alertas amarelo e laranja de chuvas intensas entre este sábado (18) e domingo (19) Crédito: Reprodução | Inmet
Depois de ficar sob três alertas simultâneos de chuvas intensas, incluindo um vermelho, o cenário do Espírito Santo melhorou, mas ainda pede atenção. Na manhã deste sábado (18), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de tempestades para o Estado, válidos até as 10h deste domingo (19).
O alerta laranja – de gravidade moderada – pega a maior parte do território capixaba, incluindo a Grande Vitória e a Região Norte. Para essas áreas há previsão de até 100 mm de chuva por dia ou entre 30 e 60 mm por hora, acompanhada de rajadas de vento com velocidade entre 60 e 100 km/h.
"Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas"
Inmet - Aviso meteorológico
Já o alerta amarelo – menos crítico – abrange municípios das regiões Sul e Serrana do Estado, como Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins. Nessas áreas, são esperados até 50 mm de chuva por dia ou de 20 a 30 mm por hora, junto de ventos intensos, de 40 a 60 km/h. O risco de transtornos devido ao tempo é baixo.
Diante das previsões, o Inmet reforçou algumas orientações. "Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, nem estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também desligue aparelhos elétricos", afirmou.

ALERTA LARANJA

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Brejetuba
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

ALERTA AMARELO

  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivácqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante

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