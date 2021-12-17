Covid-19: pela 4ª semana seguida, ES tem todas cidades em risco baixo

Espírito Santo continua, pela quarta semana seguida, com todos os municípios classificados no risco baixo para a transmissão do coronavírus . O 86º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feira (17) pelo governo do Estado

86º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado na noite desta sexta-feira (17) pelo governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (20) e vai permanecer em vigor até o domingo seguinte, dia 26 de dezembro, sem acarretar mudanças em relação à que já está valendo. Nenhum município capixaba migrou para o "risco muito baixo", criado recentemente pelo Estado

Imagem mostra a comparação entre o mapa que está em vigor e o que valerá para a próxima semana: não há mudanças Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

RISCO MUITO BAIXO

Desde a semana passada, todas as dez microrregiões já atingiram 80% dos adultos vacinados com a primeira e segunda doses. Cinco delas também já iniciaram a vacinação em mais de 90% dos adolescentes. São elas: Litoral Sul, Sudoeste Serrana, Central Serrana, Caparaó e Noroeste.

No entanto, conforme divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira, nenhuma ainda atingiu 90% dos idosos com a dose de reforço. As mais próximas de alcançarem a meta são Central Serrana (86%), Sudoeste Serrana (85%) e Caparaó (81%). Confira o panorama completo:

Tabelas divulgadas nesta sexta-feira (17) mostram a situação das microrregiões capixabas, em relação aos indicadores necessários para atingir o risco muito baixo Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.