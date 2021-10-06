Mapa de risco da Covid-19 no ES passa a ter categoria "muito baixo"

Mapa de Risco é uma ferramenta do governo estadual usada para determinar diretrizes de controle à pandemia Crédito: Pixabay

A partir do dia 8 de novembro, o mapa de risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo passará a contar com a possibilidade de classificação de "risco muito baixo", que será identificada na cor azul. Ao contrário de como funciona atualmente, essa nova categoria de risco não será aplicada exclusivamente a um município, mas sim por microrregiões capixabas. São elas:

Caparaó Central Sul Centro-Oeste Rio Doce Central Serrana Litoral Sul Metropolitana Nordeste Noroeste Sudoeste Serrana

Mapa das microrregiões para o novo mapa de risco da Covid-19 Crédito: Governo do ES

Os dados da vacinação contra a Covid-19 nas cidades capixabas serão fator principal para que a classificação de "risco muito baixo" seja alcançada, e, uma vez migrando para essa categoria, a microrregião não sairá mais.

"Quando migrar para risco muito baixo, ela [microrregião] não volta mais para os outros riscos. Vai permanecer permanentemente no risco muito baixo. A não ser que venha uma outra crise, outra variante. Para os municípios migrarem para o risco muito baixo, além dos percentuais da vacinação, precisam ter pontos de testagem livres: Unidade de Saúde, pronto-socorro, algum local que a cidade organize", explicou o governador do Estado, Renato Casagrande, em pronunciamento na noite desta quarta-feira (6).

COMO CHEGAR AO RISCO MUITO BAIXO?

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses



90% dos idosos precisam estar vacinados com a terceira dose, conhecida como "dose de reforço"



90% da população dos adolescentes de 12 a 17 anos precisa ter tomado a primeira dose



O DOCUMENTO

Arquivos & Anexos Covid-19: nova Matriz de Risco Veja documento divulgado pelo Governo do ES que mostra ponto a ponto o que muda a partir de 8 de novembro Tamanho do arquivo: 4mb Baixar

COBERTURA VACINAL NESTA QUARTA (06)

Metas para alcançar o Risco Muito Baixo na Classificação do Mapa de Gestão de Risco:

1) 90% Reforço em idosos/imunossuprimidos;

2) 90% Adolescentes com D1;

3) 80% dos adultos com D2;

4) Ponto de Testagem a livre demanda.

?Situação da Cobertura de cada região no dia de hoje? pic.twitter.com/BKM25h2rr6 — Nésio Fernandes (@dr_nesio) October 6, 2021

EVENTOS LIBERADOS NAS REGIÕES DE "RISCO MUITO BAIXO"

A partir de 8 de novembro, municípios que estiverem nas regiões de risco muito baixo poderão realizar eventos com a capacidade máxima de pessoas que o local permita , que é determinada pelo Corpo de Bombeiros. Todos, no entanto, devem estar de máscaras e comprovar que estão vacinados contra a Covid-19.

OUTRA MUDANÇA

REVEJA O PRONUNCIAMENTO