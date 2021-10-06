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Cor azul

Mapa de risco da Covid-19 no ES passa a ter categoria "muito baixo"

Os dados da vacinação contra a Covid-19 nas cidades capixabas serão fator principal para que a classificação de "risco muito baixo" seja alcançada
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

06 out 2021 às 19:45

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:45

Coronavírus
Mapa de Risco é uma ferramenta do governo estadual usada para determinar diretrizes de controle à pandemia Crédito: Pixabay
A partir do dia 8 de novembro, o mapa de risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo passará a contar com a possibilidade de classificação de "risco muito baixo", que será identificada na cor azul. Ao contrário de como funciona atualmente, essa nova categoria de risco não será aplicada exclusivamente a um município, mas sim por microrregiões capixabas. São elas:
  1. Caparaó
  2. Central Sul
  3. Centro-Oeste
  4. Rio Doce
  5. Central Serrana
  6. Litoral Sul
  7. Metropolitana
  8. Nordeste
  9. Noroeste
  10. Sudoeste Serrana
Mapa das microrregiões para o novo mapa de risco da Covid-19
Mapa das microrregiões para o novo mapa de risco da Covid-19 Crédito: Governo do ES
Os dados da vacinação contra a Covid-19 nas cidades capixabas serão fator principal para que a classificação de "risco muito baixo" seja alcançada, e, uma vez migrando para essa categoria, a microrregião não sairá mais. 
"Quando migrar para risco muito baixo, ela [microrregião] não volta mais para os outros riscos. Vai permanecer permanentemente no risco muito baixo. A não ser que venha uma outra crise, outra variante. Para os municípios migrarem para o risco muito baixo, além dos percentuais da vacinação, precisam ter pontos de testagem livres: Unidade de Saúde, pronto-socorro, algum local que a cidade organize", explicou o governador do Estado, Renato Casagrande, em pronunciamento na noite desta quarta-feira (6).

COMO CHEGAR AO RISCO MUITO BAIXO?

  • 80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses
  • 90% dos idosos precisam estar vacinados com a terceira dose, conhecida como "dose de reforço"
  • 90% da população dos adolescentes de 12 a 17 anos precisa ter tomado a primeira dose

O DOCUMENTO

Arquivos & Anexos

Covid-19: nova Matriz de Risco

Veja documento divulgado pelo Governo do ES que mostra ponto a ponto o que muda a partir de 8 de novembro
Tamanho do arquivo: 4mb
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COBERTURA VACINAL NESTA QUARTA (06)

EVENTOS LIBERADOS NAS REGIÕES DE "RISCO MUITO BAIXO"

A partir de 8 de novembro, municípios que estiverem nas regiões de risco muito baixo poderão realizar eventos com a capacidade máxima de pessoas que o local permita, que é determinada pelo Corpo de Bombeiros. Todos, no entanto, devem estar de máscaras e comprovar que estão vacinados contra a Covid-19.

OUTRA MUDANÇA

O governador do Estado também anunciou nesta quarta-feira uma alteração para a realização de eventos em cidades classificadas como "risco baixo", que são identificadas no mapa de risco com a cor verde. Nesses municípios, eventos serão liberados com 50% da capacidade de pessoas, com limite de 1,2 mil participantes. "Todos de máscaras e vacinados", ressaltou Casagrande. As mudanças também passam a valer a partir do dia 8 de novembro, quando o mapa de risco com a nova matriz entrará em vigência.

REVEJA O PRONUNCIAMENTO

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