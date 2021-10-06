ES registra 12.625 mortes e 591.385 casos confirmados de Covid-19

Coronavírus: Espírito Santo já soma 12.625 mortes pela doença durante toda a pandemia Crédito: Pixabay

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.149 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.433. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.739 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 565.633, com um acréscimo de 770 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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