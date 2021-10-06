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Números da pandemia

ES registra 12.625 mortes e 591.385 casos confirmados de Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 899 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (6) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2021 às 17:25

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 17:25

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus: Espírito Santo já soma 12.625 mortes pela doença durante toda a pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.625 mortes e 591.385 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 899 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (6) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.483. Na sequência, aparece Vila Velha (74.084), seguida por Vitória (64.571) e Cariacica (44.646). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.234), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.149 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.433. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.739 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 565.633, com um acréscimo de 770 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.037.967 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.746.353 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.243 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 91.508 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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