Voluntários foram imunizados com a Astrazeneca no estudo no Viana Vacinada Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Meia dose de AstraZeneca pode ser aplicada no futuro como reforço no ES

A meia dose da vacina da AstraZeneca, testada em massa em um estudo pioneiro em Viana , no Espírito Santo, pode ser utilizada como dose de reforço para a população geral no futuro, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

“Os resultados apresentados até este primeiro momento apresentam perspectiva de um rumo diferenciado na vacinação da população adulta em todo o mundo. Eles têm suscitado a possibilidade de que a dose de reforço, caso o estudo confirme, possa ser realizada com a meia dose da vacina da AstraZeneca”, afirmou. Essa vacina é produzida no Brasil pela Fiocruz.



O estudo feito em Viana deve ter as análises definitivas concluídas em novembro deste ano, com as publicações em revista científicas previstas para dezembro. Até lá, o secretário fez um apelo para que os participantes se atenham ao estudo e voltem para a segunda meia dose.

"Pedimos à população de Viana que não abandone o estudo. Porque o Viana Vacinada pode sem duvida alguma ter repercussão internacional de forma significativa, principalmente em países que ate agora não alcançaram a cobertura vacinal satisfatória", disse.

A pesquisa envolve 20 mil voluntários de 18 a 49 anos que receberam as meias doses num intervalo de oito semanas, em junho e em agosto, no município de Viana.

99,8% dos participantes do Viana Vacinada produziram anticorpos contra o coronavírus

Neste mês, a Sesa se reunirá com representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para apresentar esses resultados. A expectativa é de que, se houver confirmação na última fase da pesquisa, a meia dose possa ser utilizada em locais com escassez de imunizantes.