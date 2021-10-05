Covid-19: dados da vacinação podem alterar mapa de risco no ES

Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

De acordo com o secretário, haverá nesta quarta-feira (6) uma reunião extraordinária da Sala de Situação onde será definido como será a aplicação desse novo parâmetro.

“O governador Renato Casagrande fará um pronunciamento com anúncios importantes na reorientação da estratégia e na metodologia da classificação de risco dentro da matriz de risco e a cobertura vacinal passará a ser o principal fator determinante para que o município seja reconhecido com risco baixo para a Covid-19”, afirmou.

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COMO É FORMADO O MAPA DE RISCO HOJE

Atualmente, a Matriz de Risco de Convivência considera algumas variáveis para apontar a classificação dos municípios. No eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

75º Mapa de Risco do Espírito Santo traz oito municípios no risco moderado e 70 no risco baixo Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

8% DOS ADULTOS NO ES NÃO QUEREM SE VACINAR

Na mesma live, o secretário chamou a atenção para o número de pessoas que se recusam a tomar vacinas ou que estão com a imunização atrasada. Segundo ele, 8% da população adulta no Espírito Santo não quer tomar vacina.

"Precisamos avançar no convencimento de toda população adulta para que se vacine, estamos falando de pessoas com 50 e 60 anos que não foram vacinadas, pessoas adultas, esclarecidas e responsáveis por sua condição de saúde", afirmou.