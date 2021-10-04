Vitória vai vacinar, sem agendamento, adolescentes de 12 a 17 anos em shopping

Vacinação vai ser realizada no subsolo do estacionamento do cinema, no Shopping Vitória

Serão disponibilizadas 1.000 doses para o público-alvo e a aplicação dos imunizantes acontece nesta terça-feira (5), das 9h às 17h, no subsolo do estacionamento do cinema, no Shopping Vitória. Para melhor organização, serão distribuídas senhas no local.