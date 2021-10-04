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Covid-19

Vitória vai vacinar, sem agendamento, adolescentes de 12 a 17 anos em shopping

Aplicação dos imunizantes acontece nesta terça-feira (5), das 9h às 17h, no subsolo do estacionamento do cinema, no Shopping Vitória

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 11:28

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

04 out 2021 às 11:28
Shopping Vitória
Vacinação vai ser realizada no subsolo do estacionamento do cinema, no Shopping Vitória  Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
Prefeitura de Vitória  oferece uma nova oportunidade de vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos que precisam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Neste caso, não haverá necessidade de agendamento.
Serão disponibilizadas 1.000 doses para o público-alvo e a aplicação dos imunizantes acontece nesta terça-feira (5), das 9h às 17h, no subsolo do estacionamento do cinema, no Shopping Vitória. Para melhor organização, serão distribuídas senhas no local.
É importante que os adolescentes apresentem, no momento da aplicação da vacina, documento com foto ou certidão de nascimento.

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