Vitória vai vacinar, sem agendamento, adolescentes de 12 a 17 anos em shopping

A Prefeitura de Vitória oferece uma nova oportunidade de vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos que precisam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Neste caso, não haverá necessidade de agendamento.
Serão disponibilizadas 1.000 doses para o público-alvo e a aplicação dos imunizantes acontece nesta terça-feira (5), das 9h às 17h, no subsolo do estacionamento do cinema, no Shopping Vitória. Para melhor organização, serão distribuídas senhas no local.
É importante que os adolescentes apresentem, no momento da aplicação da vacina, documento com foto ou certidão de nascimento.