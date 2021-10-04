ES vai receber mais de 129 mil doses de vacinas nesta terça (5)

O Espírito Santo receberá 129.680 doses de vacinas contra Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira (5). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande pelas redes sociais.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), serão 63.180 doses da Pfizer/BionTech e 66.500 da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).
O imunizante AstraZeneca será destinado para segunda dose (D2) de maiores de 18 anos, já a Pfizer será para reforço de idosos e trabalhadores da saúde e D2 de maiores de 18 anos.
As vacinas serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio e distribuídas aos municípios a partir da quarta-feira (6).