Contra a Covid

ES vai receber mais de 129 mil doses de vacinas nesta terça (5)

Imunizantes recebidos serão da AstraZeneca e da Pfizer para a D2 e dose de reforço de idosos e trabalhadores da saúde
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 06:31

Novo lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao ES
Lote de vacinas contra a Covid-19 chegando ao ES
Espírito Santo receberá 129.680 doses de vacinas contra Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira (5). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande pelas redes sociais.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), serão 63.180 doses da Pfizer/BionTech e 66.500 da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).
O imunizante AstraZeneca será destinado para segunda dose (D2) de maiores de 18 anos, já a Pfizer será para reforço de idosos e trabalhadores da saúde e D2 de maiores de 18 anos.
As vacinas serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio e distribuídas aos municípios a partir da quarta-feira (6).

Veja Também

Sem rodízio nas escolas, distanciamento entre alunos será reduzido no ES

Veja como funcionam bares e restaurantes no ES a partir de segunda (4)

Escolas podem exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19? Entenda

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

