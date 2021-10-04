Serra disponibiliza nesta segunda (4) mais de 6 mil doses para vacinação

A Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta segunda-feira (4), novo agendamento para vacinação contra a Covid-19. Os imunizantes serão destinados à aplicação da primeira dose, segunda dose e dose de reforço para diferentes públicos. Ao todo, serão distribuídas 6.200 doses.
Serão contemplados adolescentes de 12 anos ou mais, jovens com 18 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, aquelas com alto grau de imunossupressão, além de gestantes e puérperas (a recomendação é que procurem a uma Unidade de Saúde mais próxima para buscar orientações do local de aplicação da vacina).
O agendamento da vacinação pode ser realizado através do site da prefeitura.
SEGUNDA DOSE
- Pessoas que receberam a vacina da Pfizer até o dia 11 de agosto;
- Pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca até o dia 28 de julho;
- Aqueles que receberam o imunizante Coronavac até o dia 8 de setembro.
DOSE DE REFORÇO
- Pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 6 de maio), independente do imunizante aplicado;
- Pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a última dose há 28 dias (até o dia 8 de setembro), independente do imunizante recebido.
DATAS DE APLICAÇÃO
O processo de vacinação acontece nesta quarta (6), quinta (7) e sexta-feira (8), nas unidades de saúde do município.