Secretário de Saúde do ES defende vacina Coronavac para crianças

Nésio Fernandes, secretário de saúde do ES Crédito: Fernando Madeira

O secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, defendeu a continuidade dos estudos para uso da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, para autorização da aplicação em crianças. O público de 0 a 11 anos é o único no Brasil que ainda não tem vacina contra a Covid-19 liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

O Butatan chegou a fazer os primeiros estudos para verificar a segurança e proteção da Coronavac no público pediátrico e submeter à Anvisa, mas a agência disse que era necessário o envio de mais documentos. Desde então, a liberação tem caminhado a passos lentos.

Ainda assim, a Coronavac é a vacina mais perto de ser liberada para crianças no país, uma vez que é a única que já teve o pedido de autorização feito junto a Anvisa.

Diante desse cenário, o secretário afirmou que "não podemos ser expectantes, adotando postura passiva, esperando o 'fabricante apresentar documentos'", numa cobrança ao Ministério da Saúde — que não tem intenção de comprar novas doses de Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

É praticamente um consenso na comunidade científica que plataformas de vírus inativado sejam seguras e que podem ter preferência para idades pediátricas. A #coronavac de produção ??, vacina segura e eficaz, já é utilizada em crianças em diversos países. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) October 3, 2021

Nésio destacou que a Coronavac é produzida no Brasil e uma vacina segura e eficaz, sendo inclusive utilizada em crianças em outros países.

"É praticamente um consenso na comunidade científica que plataformas de vírus inativado sejam seguras e que podem ter preferência para idades pediátricas. A Coronavac de produção brasileira, vacina segura e eficaz, já é utilizada em crianças em diversos países" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do ES

O secretário afirmou que a proatividade em apoiar os estudos salvará as crianças da Covid-19, mas que a passividade só serve "para alimentar narrativa política no contexto da polarização."

Ao defender a vacina brasileira, Nésio lembrou que ela tem custo inferior a Pfizer e afirmou que o país "deve caminhar para soberania/independência tecnológica e produtiva de vacinas."