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Processo de imunização

Brasil tem 43,86% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19

Nas últimas 24 horas, o país registrou a aplicação de 441.236 doses de vacinas contra a Covid-19

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 08:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2021 às 08:31
Vacina Astrazeneca
Aplicação do imunizante contra o vírus da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
A quantidade de vacinados com duas doses ou dose única de vacinas contra a Covid-19 no Brasil chegou neste domingo (3) a 93.558.913, o que corresponde 43,86% da população. Enquanto isso, 147.457.100 pessoas, o equivalente a 69,13% do total, receberam ao menos uma dose.
Nas últimas 24 horas, o país registrou a aplicação de 441.236 doses de vacinas contra a Covid-19.
Foram administradas 139.867 primeiras doses, 286.166 segundas doses, 1.297 doses únicas e 13.906 terceiras doses.
Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Proporcionalmente, São Paulo segue como o Estado que mais vacinou com primeira dose, com 79,22% dos habitantes parcialmente imunizados contra a covid-19.
Já o Mato Grosso do Sul retomou a maior porcentagem da população completamente vacinada: 58,10% do total. São Paulo está logo atrás, com 57,89%.

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