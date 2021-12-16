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Pode faltar água em bairros da Grande Vitória e de Aracruz no sábado (18)

A suspensão dos serviços, por conta de manutenção da Cesan, ocorrerá entre 5h da manhã até o meio-dia. A água deve voltar gradativamente às casas nos locais afetados em até 24 horas. Veja a lista dos locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2021 às 12:09

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:09

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
O fornecimento de água em bairros da Grande Vitória e no litoral de Aracruz será temporariamente suspenso neste sábado (18) Crédito: EBC
Moradores de bairros de Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra e Fundão, na Grande Vitória, e também de região da orla de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, ficarão sem o fornecimento de água pela Cesan neste sábado (18), entre o período de 5h até o meio-dia. Em Vila Velha, a suspensão será iniciada às 6h.
De acordo com a Cesan, a suspensão do serviço se faz necessária para uma manutenção programada na rede. A Cesan alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

BAIRROS AFETADOS - VILA VELHA

  • Aribiri
  • Ataide
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Cavaliere
  • Cocal
  • Coqueiral De Itaparica
  • Cristovão Colombo
  • Divino Espirito Santo
  • Dom João Batista
  • Ibes
  • Itapuã
  • Planalto
  • Praia Da Costa
  • Praia Das Gaivotas
  • Praia De Itaparica
  • Residencial Coqueiral
  • Rio Marinho
  • Santa Inês
  • Santa Mônica
  • Santa Mônica
  • Popular
  • Soteco
  • Vista Da Penha

CARIACICA

  • Cariacica Sede
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa da Penha
  • Padre Mathias
  • Porto de Cariacica
  • Santa Luzia
  • Sao João Batista
  • Vila Cajueiro
  • Vila Merlo
  • Porto Engenho

VITÓRIA

  • Aeroporto
  • Antonio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata da Praia
  • Morada de Camburi
  • Pontal de Camburi
  • Republica
  • Segurança do Lar
  • Solon Borges

SERRA

  • Alterosas
  • Andre Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro branco
  • Bicanga
  • Boa vista I
  • Boa vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I
  • Civit II
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costa Bela
  • Das Laranjeiras
  • Bairro de Fátima
  • Diamantina
  • Eldorado
  • Enseada Jacaraípe
  • Estancia Monazítica
  • Eurico Sales
  • Feu Rosa
  • Guaraciaba
  • Hélio Ferraz
  • Jacuhy
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • Jose de Anchieta I
  • Jose de Anchieta II
  • Jose de Anchieta III
  • Lagoa de Carapebus
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maringá
  • Mata da Serra
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Nova Zelândia
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Jacaraípe
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Parque Residencial Mestre Álvaro
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Residencial Tubarão
  • Parque Santa Fé
  • Pitanga
  • Planalto de Carapina
  • Planície da Serra
  • Polo Industrial Tubarão
  • Portal de Jacaraípe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Praia de Carapebus
  • Praiamar
  • Presídio de Queimados
  • Reis Magos
  • Residencial Jacaraípe
  • Residencial Vista do Mestre
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita de Cassia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Patricio
  • São Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Solar de Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Tims
  • Valparaíso
  • Vila Nova de Colares

FUNDÃO

  • Costa Azul
  • Direção
  • Enseada das Garças
  • Mirante da Praia
  • Praia Grande
  • Rio Preto
  • Vila Tongo

ARACRUZ

  • Itaparica
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz
  • São Francisco

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