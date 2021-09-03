Tarifa de água e esgoto da Cesan terá aumento de 9% em 53 cidades no ES

Em meio à crise hídrica, os consumidores têm um motivo a mais para repensar o consumo de água: a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) concluiu a primeira revisão tarifária da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Foi determinado um aumento de 9% nas tarifas de água e esgoto, que passará a valer a partir do mês de outubro.
A análise apontou para a necessidade de um aumento ainda maior, tendo em vista que esta é a primeira revisão dos serviços. Entretanto, em função da pandemia, que provocou uma crise sem precedentes e abalou a renda das famílias, com uma alta generalizada de preços, o restante do aumento na tarifa será diluído nos próximos anos até 2025, no mesmo período do Reajuste Tarifário Anual.
Além da nova tarifa, houve uma alteração na metodologia de cálculo. A fatura do serviço de abastecimento de água deixa de ser vinculada a um consumo mínimo de 10m³, passando a valer uma cobrança de tarifa em duas partes.
A partir de outubro, o valor da conta será composto por uma parcela fixa (que é a cobrança da disponibilidade e acesso aos serviços de água e esgoto, e será definida de acordo com as características do imóvel) e por uma parcela variável (que será calculada de acordo com o seu consumo de água registrado pelos hidrômetros). Até então, a análise era feita com base na faixa de consumo e disponibilidade de esgoto.
Como a tarifa fixa varia em função do porte de consumo, haverá tabelas específicas para os usuários individuais e outras tarifas exclusivas para os usuários residenciais e comerciais coletivos, que são classificados da seguinte maneira:
- Usuários individuais: social, residencial, comercial industrial e público (1 imóvel e 1 hidrômetro);
- Usuários coletivos: residencial e comercial (mais de 1 imóvel sendo abastecido por um único hidrômetro).
Na prática, o valor da conta será calculado de acordo com o porte do imóvel e o volume de água consumido. Assim, um imóvel menor, onde o consumo de água também é reduzido, terá uma cobrança de serviços proporcional à sua realidade, conforme material divulgado pela ARSP.
Seguindo esta mesma lógica, um imóvel de grandes proporções também tende a pagar mais caro. Mais informações sobre este processo e exemplos de como será feita a cobrança da nova tarifa de água e esgoto poderão ser obtidas no site da ARSP.
OS 53 MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN SÃO:
- Afonso Cláudio,
- Água Doce do Norte,
- Águia Branca,
- Alto Rio Novo,
- Anchieta,
- Apiacá,
- Aracruz (Litoral),
- Atílio Vivácqua,
- Barra de São Francisco,
- Boa Esperança,
- Bom Jesus do Norte,
- Brejetuba,
- Cariacica,
- Castelo,
- Conceição da Barra,
- Conceição do Castelo,
- Divino de São Lourenço,
- Domingos Martins,
- Dores do Rio Preto,
- Ecoporanga,
- Fundão,
- Guarapari,
- Ibatiba,
- Irupi,
- Iúna,
- Laranja da Terra,
- Mantenópolis,
- Marechal Floriano,
- Montanha,
- Mucurici,
- Muniz Freire,
- Muqui,
- Nova Venécia,
- Pancas,
- Pedro Canário,
- Pinheiros,
- Piúma,
- Ponto Belo,
- Presidente Kennedy,
- Rio Novo do Sul,
- Santa Leopoldina,
- Santa Maria de Jetibá,
- Santa Teresa,
- São Gabriel da Palha,
- São José do Calçado,
- São Roque do Canaã, Serra,
- Venda Nova do Imigrante,
- Viana,
- Vila Pavão,
- Vila Valério,
- Vila Velha,
- Vitória.