Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise hídrica

Seca avança no ES, reduz volume de rios e deixa 27 cidades em alerta

De acordo com o Incaper, esses municípios apresentam situação moderada. Todos os outros, incluindo a Região Metropolitana, apresentam estiagem fraca

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 07:40

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

26 ago 2021 às 07:40
27 cidades do ES apresentam seca moderada, segundo o Incaper
27 cidades do ES apresentam seca moderada, segundo o Incaper Crédito: Reprodução/Incaper

Correção

26/08/2021 - 6:30
Após a publicação da reportagem, o Incaper informou que houve um erro no Informativo de Acompanhamento Mensal do Monitor de Secas no Espírito Santo. Correção do boletim feita nesta quinta-feira (26) traz 27 cidades com seca moderada no Estado, e não 28, como o Incaper havia informado anteriormente. Assim sendo, Mimoso do Sul não está no grupo dos municípios em situação de alerta. Com isso, o número de municípios com seca fraca subiu de 50 para 51. O título da reportagem e o texto foram corrigidos.
O frio tem afetado a agricultura em todo o país, impactando diretamente na alta dos preços de alguns alimentos básicos do dia a dia, como as frutas e as hortaliças. No entanto, outro fator, também comum dessa época do ano preocupa os produtores rurais e indústrias: a estiagem prolongada.
Seca avança no ES, reduz volume de rios e deixa 28 cidades em alerta
O país vive uma crise hídrica história em diversos Estados, causando problemas também para a geração de energia. O fenômeno, que se concentrava principalmente na Bacia do Paraná, pegando parte de Minas Gerais, tem avançado pelo Espírito Santo: 27 cidades, que no início do ano se enquadravam num quadro de baixa estiagem, agora estão no nível moderado, situação que acende o alerta.

Veja Também

Preços da cenoura e do tomate disparam com ondas de seca e frio

Com isso, alguns rios que cortam o território capixaba começam a apresentar queda no volume, o que pode prejudicar a produção agrícola, produção de energia e o abastecimento de residências e empresas.
Segundo o Informativo de Acompanhamento Mensal do Monitor de Secas no Espírito Santo, elaborado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devido à piora nos indicadores e ao volume de chuva abaixo da média, houve um aumento da área com seca fraca no Estado e um agravamento da seca na Região Norte, que passou da classificação de fraca para moderada.
Entre as cidades com a classificação laranja estão Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Ecoporanga e Montanha. Os demais 51 municípios do Estado apresentam seca fraca, incluindo toda a Região Metropolitana. 
Segundo o Meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, apesar da seca ter se intensificado no Estado, o cenário capixaba ainda não é preocupante. “No primeiro trimestre do ano, que é o período mais chuvoso de acordo com a climatologia, choveu de forma suficiente, o que, de modo geral, nos dá mais tranquilidade para passar pelo período de seca, que é de junho a agosto”, explica.

Veja Também

Açúcar salgado? Preço da versão cristal tem alta de 40% em um ano

Ramos salienta que o impacto deste período de seca tem reflexo no agronegócio capixaba. “Algumas culturas podem ter problemas porque dependem mais de água para o seu desenvolvimento. Na pecuária, por exemplo, o pasto, que é o alimento do gado, fica escasso, obrigando o produtor rural a buscar alternativas de alimentação do seu animal, que, consequentemente, impacta o preço final da carne. O ideal é que neste momento a água seja utilizada para consumo humano e para os animais”.
Apesar da seca fraca e moderada em que o Espírito Santo está classificado, o volume de água deve ser normalizado pelas chuvas. “Na climatologia, setembro ainda é um mês de transição para as outras estações, que são mais chuvosas. A partir de outubro, a tendência é que o volume de chuva já comece a ser mais expressivo, normalizando os mananciais do Espírito Santo”, finaliza.

VAZÕES DOS RIOS ABAIXO DA MÉDIA HISTÓRICA

Parte de Colatina na margem sul do Rio Doce
Colatina está entre as cidades com seca moderada Crédito: Divulgação
De acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), as vazões dos rios do Espírito Santo estão estão com volume 50% abaixo da média histórica. Apesar da baixa, este comportamento é considerado típico para os meses mais secos do ano, que é de abril a outubro.
Por meio de nota, a Agência disse ainda que, por estarmos na fase mais intensa do período de estiagem, que vai de setembro a outubro, “o Estado reforça o monitoramento e o nível de atenção quanto às vazões, que seguem abaixo da média, mas não atingem níveis críticos e prejuízos ao abastecimento humano”.
Por fim, a Agerh também reforçou a importância de que a população adote práticas racionais de uso da água em casa, na indústria e no campo nestes meses mais secos do ano.

Veja Também

Prepare o bolso! Pior seca em 91 anos vai encarecer conta de energia

NO PAÍS, SITUAÇÃO É ALARMANTE

Em diversos Estados, a situação hídrica tem passado por pioras em suas condições, alerta o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), do Ministério de Minas e Energia. A seca, a pior em 91 anos, pode levar a necessidade de racionamento tanto de água quanto de energia, além do risco de apagão, já que a maior parte do abastecimento elétrico do país vem das hidrelétricas, que estão em situação de baixa produção.
"Conforme destacado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a exemplo do verificado nos últimos meses, predomina a degradação dos cenários observados e prospecções futuras, com relevante piora, fazendo-se imprescindível a adoção de todas as medidas em andamento e propostas, destacadamente a alocação dos recursos energéticos adicionais e flexibilizações de restrições hidráulicas", diz o comitê em nota.

MUNICÍPIOS DO ES QUE APRESENTAM COM SECA FRACA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Muniz Freire
  36. Muqui
  37. Mimoso do Sul
  38. Piúma
  39. Presidente Kennedy
  40. Rio Novo do Sul
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa 
  44. São José do Calçado
  45. São Roque do Canaã
  46. Serra
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana
  50. Vila Velha
  51. Vitória

MUNICÍPIOS DO ES COM SECA MODERADA

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Aracruz
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Colatina
  7. Conceição da Barra
  8. Ecoporanga
  9. Governador Lindenberg
  10. Jaguaré
  11. Linhares
  12. Mantenópolis
  13. Marilândia
  14. Montanha
  15. Mucurici
  16. Nova Venécia
  17. Pancas
  18. Pedro Canário
  19. Pinheiros
  20. Ponto Belo
  21. Rio Bananal
  22. São Domingos do Norte
  23. São Gabriel da Palha
  24. São Mateus
  25. Sooretama
  26. Vila Pavão
  27. Vila Valério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados