Seca avança no ES, reduz volume de rios e deixa 27 cidades em alerta

Correção
26/08/2021 - 6:30
Após a publicação da reportagem, o Incaper informou que houve um erro no Informativo de Acompanhamento Mensal do Monitor de Secas no Espírito Santo. Correção do boletim feita nesta quinta-feira (26) traz 27 cidades com seca moderada no Estado, e não 28, como o Incaper havia informado anteriormente. Assim sendo, Mimoso do Sul não está no grupo dos municípios em situação de alerta. Com isso, o número de municípios com seca fraca subiu de 50 para 51. O título da reportagem e o texto foram corrigidos.
O frio tem afetado a agricultura em todo o país, impactando diretamente na alta dos preços de alguns alimentos básicos do dia a dia, como as frutas e as hortaliças. No entanto, outro fator, também comum dessa época do ano preocupa os produtores rurais e indústrias: a estiagem prolongada.
Seca avança no ES, reduz volume de rios e deixa 28 cidades em alerta
O país vive uma crise hídrica história em diversos Estados, causando problemas também para a geração de energia. O fenômeno, que se concentrava principalmente na Bacia do Paraná, pegando parte de Minas Gerais, tem avançado pelo Espírito Santo: 27 cidades, que no início do ano se enquadravam num quadro de baixa estiagem, agora estão no nível moderado, situação que acende o alerta.
Com isso, alguns rios que cortam o território capixaba começam a apresentar queda no volume, o que pode prejudicar a produção agrícola, produção de energia e o abastecimento de residências e empresas.
Segundo o Informativo de Acompanhamento Mensal do Monitor de Secas no Espírito Santo, elaborado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devido à piora nos indicadores e ao volume de chuva abaixo da média, houve um aumento da área com seca fraca no Estado e um agravamento da seca na Região Norte, que passou da classificação de fraca para moderada.
Entre as cidades com a classificação laranja estão Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Ecoporanga e Montanha. Os demais 51 municípios do Estado apresentam seca fraca, incluindo toda a Região Metropolitana.
Segundo o Meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, apesar da seca ter se intensificado no Estado, o cenário capixaba ainda não é preocupante. “No primeiro trimestre do ano, que é o período mais chuvoso de acordo com a climatologia, choveu de forma suficiente, o que, de modo geral, nos dá mais tranquilidade para passar pelo período de seca, que é de junho a agosto”, explica.
Ramos salienta que o impacto deste período de seca tem reflexo no agronegócio capixaba. “Algumas culturas podem ter problemas porque dependem mais de água para o seu desenvolvimento. Na pecuária, por exemplo, o pasto, que é o alimento do gado, fica escasso, obrigando o produtor rural a buscar alternativas de alimentação do seu animal, que, consequentemente, impacta o preço final da carne. O ideal é que neste momento a água seja utilizada para consumo humano e para os animais”.
Apesar da seca fraca e moderada em que o Espírito Santo está classificado, o volume de água deve ser normalizado pelas chuvas. “Na climatologia, setembro ainda é um mês de transição para as outras estações, que são mais chuvosas. A partir de outubro, a tendência é que o volume de chuva já comece a ser mais expressivo, normalizando os mananciais do Espírito Santo”, finaliza.
VAZÕES DOS RIOS ABAIXO DA MÉDIA HISTÓRICA
De acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), as vazões dos rios do Espírito Santo estão estão com volume 50% abaixo da média histórica. Apesar da baixa, este comportamento é considerado típico para os meses mais secos do ano, que é de abril a outubro.
Por meio de nota, a Agência disse ainda que, por estarmos na fase mais intensa do período de estiagem, que vai de setembro a outubro, “o Estado reforça o monitoramento e o nível de atenção quanto às vazões, que seguem abaixo da média, mas não atingem níveis críticos e prejuízos ao abastecimento humano”.
Por fim, a Agerh também reforçou a importância de que a população adote práticas racionais de uso da água em casa, na indústria e no campo nestes meses mais secos do ano.
NO PAÍS, SITUAÇÃO É ALARMANTE
Em diversos Estados, a situação hídrica tem passado por pioras em suas condições, alerta o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), do Ministério de Minas e Energia. A seca, a pior em 91 anos, pode levar a necessidade de racionamento tanto de água quanto de energia, além do risco de apagão, já que a maior parte do abastecimento elétrico do país vem das hidrelétricas, que estão em situação de baixa produção.
"Conforme destacado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a exemplo do verificado nos últimos meses, predomina a degradação dos cenários observados e prospecções futuras, com relevante piora, fazendo-se imprescindível a adoção de todas as medidas em andamento e propostas, destacadamente a alocação dos recursos energéticos adicionais e flexibilizações de restrições hidráulicas", diz o comitê em nota.
MUNICÍPIOS DO ES QUE APRESENTAM COM SECA FRACA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Muqui
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
MUNICÍPIOS DO ES COM SECA MODERADA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério