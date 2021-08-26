Seca avança no ES, reduz volume de rios e deixa 27 cidades em alerta

27 cidades do ES apresentam seca moderada, segundo o Incaper Crédito: Reprodução/Incaper

Correção Após a publicação da reportagem, o Incaper informou que houve um erro no Informativo de Acompanhamento Mensal do Monitor de Secas no Espírito Santo. Correção do boletim feita nesta quinta-feira (26) traz 27 cidades com seca moderada no Estado, e não 28, como o Incaper havia informado anteriormente. Assim sendo, Mimoso do Sul não está no grupo dos municípios em situação de alerta. Com isso, o número de municípios com seca fraca subiu de 50 para 51. O título da reportagem e o texto foram corrigidos.

O frio tem afetado a agricultura em todo o país, impactando diretamente na alta dos preços de alguns alimentos básicos do dia a dia, como as frutas e as hortaliças. No entanto, outro fator, também comum dessa época do ano preocupa os produtores rurais e indústrias: a estiagem prolongada.

Your browser does not support the audio element. Seca avança no ES, reduz volume de rios e deixa 28 cidades em alerta

O país vive uma crise hídrica história em diversos Estados, causando problemas também para a geração de energia. O fenômeno, que se concentrava principalmente na Bacia do Paraná, pegando parte de Minas Gerais, tem avançado pelo Espírito Santo : 27 cidades, que no início do ano se enquadravam num quadro de baixa estiagem, agora estão no nível moderado, situação que acende o alerta.

Com isso, alguns rios que cortam o território capixaba começam a apresentar queda no volume, o que pode prejudicar a produção agrícola, produção de energia e o abastecimento de residências e empresas.

Segundo o Informativo de Acompanhamento Mensal do Monitor de Secas no Espírito Santo, elaborado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devido à piora nos indicadores e ao volume de chuva abaixo da média, houve um aumento da área com seca fraca no Estado e um agravamento da seca na Região Norte, que passou da classificação de fraca para moderada.

Entre as cidades com a classificação laranja estão Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Ecoporanga e Montanha. Os demais 51 municípios do Estado apresentam seca fraca, incluindo toda a Região Metropolitana.

Segundo o Meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, apesar da seca ter se intensificado no Estado, o cenário capixaba ainda não é preocupante. “No primeiro trimestre do ano, que é o período mais chuvoso de acordo com a climatologia, choveu de forma suficiente, o que, de modo geral, nos dá mais tranquilidade para passar pelo período de seca, que é de junho a agosto”, explica.

Ramos salienta que o impacto deste período de seca tem reflexo no agronegócio capixaba. “Algumas culturas podem ter problemas porque dependem mais de água para o seu desenvolvimento. Na pecuária, por exemplo, o pasto, que é o alimento do gado, fica escasso, obrigando o produtor rural a buscar alternativas de alimentação do seu animal, que, consequentemente, impacta o preço final da carne. O ideal é que neste momento a água seja utilizada para consumo humano e para os animais”.

Apesar da seca fraca e moderada em que o Espírito Santo está classificado, o volume de água deve ser normalizado pelas chuvas. “Na climatologia, setembro ainda é um mês de transição para as outras estações, que são mais chuvosas. A partir de outubro, a tendência é que o volume de chuva já comece a ser mais expressivo, normalizando os mananciais do Espírito Santo”, finaliza.

VAZÕES DOS RIOS ABAIXO DA MÉDIA HISTÓRICA

Colatina está entre as cidades com seca moderada Crédito: Divulgação

De acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), as vazões dos rios do Espírito Santo estão estão com volume 50% abaixo da média histórica. Apesar da baixa, este comportamento é considerado típico para os meses mais secos do ano, que é de abril a outubro.

Por meio de nota, a Agência disse ainda que, por estarmos na fase mais intensa do período de estiagem, que vai de setembro a outubro, “o Estado reforça o monitoramento e o nível de atenção quanto às vazões, que seguem abaixo da média, mas não atingem níveis críticos e prejuízos ao abastecimento humano”.

Por fim, a Agerh também reforçou a importância de que a população adote práticas racionais de uso da água em casa, na indústria e no campo nestes meses mais secos do ano.

NO PAÍS, SITUAÇÃO É ALARMANTE

Em diversos Estados, a situação hídrica tem passado por pioras em suas condições, alerta o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), do Ministério de Minas e Energia. A seca, a pior em 91 anos, pode levar a necessidade de racionamento tanto de água quanto de energia, além do risco de apagão, já que a maior parte do abastecimento elétrico do país vem das hidrelétricas, que estão em situação de baixa produção.

"Conforme destacado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a exemplo do verificado nos últimos meses, predomina a degradação dos cenários observados e prospecções futuras, com relevante piora, fazendo-se imprescindível a adoção de todas as medidas em andamento e propostas, destacadamente a alocação dos recursos energéticos adicionais e flexibilizações de restrições hidráulicas", diz o comitê em nota.

MUNICÍPIOS DO ES QUE APRESENTAM COM SECA FRACA

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Muniz Freire

Muqui Mimoso do Sul Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

MUNICÍPIOS DO ES COM SECA MODERADA