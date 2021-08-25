Água amarelada em Vitória: veja como pedir ressarcimento da Cesan

Os moradores de Vitória que receberam água com uma coloração amarelada nesta segunda (23) e na terça-feira (24) e tiveram que realizar o descarte, como foi recomendado pela Cesan, podem solicitar o ressarcimento de despesas com a compra de água por carros-pipa e da limpeza dos reservatórios e caixas d’água. A informação foi divulgada pela própria Cesan, que vai providenciar o valor a partir da próxima fatura.
O problema ocorreu após uma manutenção programada que foi realizada no último sábado (21) na região do Portal do Príncipe, no Centro de Vitória. No local, foi feita a interligação da nova rede adutora da companhia. Durante os trabalhos, o fornecimento foi interrompido.
“Quando o serviço foi concluído e o fornecimento retomado, a água voltou com muita força e desprendeu materiais que ficam retidos nas paredes das tubulações, o que causou a alteração na cor do líquido, deixando-o mais escuro e amarelado”, informou a Cesan.
De acordo com a companhia, por essa nova tubulação passa a água que abastece cerca de 170 mil pessoas de 32 bairros de Vitória. Muitos desses fizeram reclamações à reportagem de A Gazeta, dizendo que a água estava saindo com uma coloração amarelada das casas na segunda-feira (23). Na ocasião, a Cesan explicou o problema e recomendou que a água fosse descartada. Agora, informa a possibilidade de ressarcimento para quem teve custos com compra de água e limpeza dos reservatórios.
COMO SOLICITAR
Para ter o desconto do volume de água descartado, a solicitação poderá ser feita a partir do recebimento da próxima fatura. “Tanto para o ressarcimento quanto para o reembolso das despesas decorrentes da compra de água por carros-pipa e da limpeza do reservatório (caixa d’água), é preciso preencher um ou os dois formulários, de acordo com a situação de cada imóvel”, informou.
Arquivos & Anexos
Carta de Solicitação de Ressarcimento
Formulário de preenchimento da Cesan
Tamanho do arquivo: 33kb
Arquivos & Anexos
Carta de Solicitação de Revisão de Fatura
Formulário de preenchimento da Cesan
Tamanho do arquivo: 33kb
Após o preenchimento, o cliente deve entrar em contato pelo atendimento eletrônico da Cesan, ou indo até uma Agência de Atendimento ao Cliente Cesan mais próxima. A lista das agências pode ser conferida no site da Cesan.
A Cesan informou que os moradores também podem obter mais informações e tirar dúvidas pelo telefone 115. “A chamada é gratuita”, completou.
Água amarelada em Vitória - como pedir ressarcimento da Cesan