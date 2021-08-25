Água amarelada em Vitória: veja como pedir ressarcimento da Cesan

Água de Cesan chegou em casas da Grande Vitória com aspecto amarelado nesta segunda (23) Crédito: Leitor de A Gazeta

Os moradores de Vitória que receberam água com uma coloração amarelada nesta segunda (23) e na terça-feira (24) e tiveram que realizar o descarte, como foi recomendado pela Cesan, podem solicitar o ressarcimento de despesas com a compra de água por carros-pipa e da limpeza dos reservatórios e caixas d’água. A informação foi divulgada pela própria Cesan, que vai providenciar o valor a partir da próxima fatura.

O problema ocorreu após uma manutenção programada que foi realizada no último sábado (21) na região do Portal do Príncipe, no Centro de Vitória. No local, foi feita a interligação da nova rede adutora da companhia. Durante os trabalhos, o fornecimento foi interrompido.

“Quando o serviço foi concluído e o fornecimento retomado, a água voltou com muita força e desprendeu materiais que ficam retidos nas paredes das tubulações, o que causou a alteração na cor do líquido, deixando-o mais escuro e amarelado”, informou a Cesan.

COMO SOLICITAR

Para ter o desconto do volume de água descartado, a solicitação poderá ser feita a partir do recebimento da próxima fatura. “Tanto para o ressarcimento quanto para o reembolso das despesas decorrentes da compra de água por carros-pipa e da limpeza do reservatório (caixa d’água), é preciso preencher um ou os dois formulários, de acordo com a situação de cada imóvel”, informou.

Arquivos & Anexos Carta de Solicitação de Ressarcimento Formulário de preenchimento da Cesan Tamanho do arquivo: 33kb Baixar

Arquivos & Anexos Carta de Solicitação de Revisão de Fatura Formulário de preenchimento da Cesan Tamanho do arquivo: 33kb Baixar

Após o preenchimento, o cliente deve entrar em contato pelo atendimento eletrônico da Cesan , ou indo até uma Agência de Atendimento ao Cliente Cesan mais próxima. A lista das agências pode ser conferida no site da Cesan

A Cesan informou que os moradores também podem obter mais informações e tirar dúvidas pelo telefone 115. “A chamada é gratuita”, completou.