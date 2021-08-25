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Após manutenção

Água amarelada em Vitória: veja como pedir ressarcimento da Cesan

O problema ocorreu após uma manutenção programada. Clientes que tiveram que comprar água em carros-pipa ou pagar para limpeza nos reservatórios e caixas d'água, após descarte de água imprópria, poderão ser ressarcidos

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 06:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 06:59
Água de Cesan chega às casas da Grande Vitória com aspecto amarelado nesta segunda (23)
Água de Cesan chegou em casas da Grande Vitória com aspecto amarelado nesta segunda (23) Crédito: Leitor de A Gazeta
Os moradores de Vitória que receberam água com uma coloração amarelada nesta segunda (23) e na terça-feira (24) e tiveram que realizar o descarte, como foi recomendado pela Cesan, podem solicitar o ressarcimento de despesas com a compra de água por carros-pipa e da limpeza dos reservatórios e caixas d’água. A informação foi divulgada pela própria Cesan, que vai providenciar o valor a partir da próxima fatura.
O problema ocorreu após uma manutenção programada que foi realizada no último sábado (21) na região do Portal do Príncipe, no Centro de Vitória. No local, foi feita a interligação da nova rede adutora da companhia. Durante os trabalhos, o fornecimento foi interrompido.
“Quando o serviço foi concluído e o fornecimento retomado, a água voltou com muita força e desprendeu materiais que ficam retidos nas paredes das tubulações, o que causou a alteração na cor do líquido, deixando-o mais escuro e amarelado”, informou a Cesan.
De acordo com a companhia, por essa nova tubulação passa a água que abastece cerca de 170 mil pessoas de 32 bairros de Vitória. Muitos desses fizeram reclamações à reportagem de A Gazeta, dizendo que a água estava saindo com uma coloração amarelada das casas na segunda-feira (23). Na ocasião, a Cesan explicou o problema e recomendou que a água fosse descartada. Agora, informa a possibilidade de ressarcimento para quem teve custos com compra de água e limpeza dos reservatórios.

COMO SOLICITAR

Para ter o desconto do volume de água descartado, a solicitação poderá ser feita a partir do recebimento da próxima fatura. “Tanto para o ressarcimento quanto para o reembolso das despesas decorrentes da compra de água por carros-pipa e da limpeza do reservatório (caixa d’água), é preciso preencher um ou os dois formulários, de acordo com a situação de cada imóvel”, informou.

Arquivos & Anexos

Carta de Solicitação de Ressarcimento

Formulário de preenchimento da Cesan
Tamanho do arquivo: 33kb
Baixar

Arquivos & Anexos

Carta de Solicitação de Revisão de Fatura

Formulário de preenchimento da Cesan
Tamanho do arquivo: 33kb
Baixar
Após o preenchimento, o cliente deve entrar em contato pelo atendimento eletrônico da Cesan, ou indo até uma Agência de Atendimento ao Cliente Cesan mais próxima. A lista das agências pode ser conferida no site da Cesan.
A Cesan informou que os moradores também podem obter mais informações e tirar dúvidas pelo telefone 115. “A chamada é gratuita”, completou.
Água amarelada em Vitória - como pedir ressarcimento da Cesan

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