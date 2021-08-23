Água amarelada: Cesan diz que problema será resolvido até esta terça

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No último sábado (21), o fornecimento de água pela companhia foi suspenso das 5h às 20 horas para a realização de interligação da nova rede adutora da Cesan, localizada na região onde acontecem as obras do Portal do Príncipe, no Centro de Vitória . A empresa de abastecimento informou que a execução dos serviços foi feita em conjunto com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), por ser uma intervenção complexa, com tubulações de grandes diâmetros.

Conforme divulgado pela Cesan na última sexta-feira (20), seriam realizadas duas manutenções distintas, uma que afetaria Cariacica e Viana e outra com reflexos em Vitória e Vila Velha. O órgão comunicou que a população poderia ser afetada, caso não tivesse reserva suficiente de água. A companhia garantiu ainda que o abastecimento seria restabelecido de maneira gradativa em até 24 horas após o término dos serviços.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira, a Cesan informou que o problema afetou moradores da Capital após o retorno da água. "Por essa tubulação, passa a água que abastece cerca de 170 mil pessoas de 32 bairros da Ilha de Vitória. Ao retornar, a água voltou com muita força e desprendeu materiais provenientes do tratamento que ficam retidos nas paredes das tubulações, o que provocou a alteração na cor do líquido, deixando-o mais escuro e amarelado. A recomendação da Cesan é que a água seja descartada", disse.

PROCEDIMENTO PARA CLAREAR ÁGUA

A Cesan garantiu ainda que, quando identificou a anomalia, iniciou um procedimento para clarear a água dando descargas em todo o sistema de distribuição e nos hidrantes localizados na Capital.

"As equipes da Cesan estão em campo, trabalhando para que a água distribuída por sua Estação de Tratamento de Água (ETA) chegue aos imóveis exatamente como ela é fornecida: incolor. A previsão é que os trabalhos de limpeza sejam concluídos na noite desta segunda-feira (23) e a qualidade da água seja totalmente recuperada até a tarde da terça-feira (24)", especificou a companhia.

Por fim, a Cesan informou que a nova rede foi construída fora do viário, o que vai facilitar a manutenção futura, com novas opções de manobra operacional para melhoria da segurança do sistema de abastecimento de água. "A Cesan está à disposição dos moradores pelo telefone 115, a chamada é gratuita", finalizou.

MORADORES CHAMARAM ATENÇÃO

Por conta do aspecto amarelado da água, moradores utilizaram as redes sociais para chamar atenção ao problema. Em uma das postagens, um internauta chega a comparar a água com petróleo. Veja:

Obrigado Cesan, estamos com água impropria pra consumo desde sábado e vcs nos avisam hj… deveras agradecido — Sa(murai)raiva ??ن (@jpsar3) August 23, 2021