Após dar voltas, aviões não conseguem pousar em Vitória e retornam

A aeronave voou em círculos na altura dos municípios de Guarapari e Anchieta antes de retornar a Guarulhos Crédito: Weslley Vitor/Internauta

GLO 1392, da companhia aérea GOL, estava o servidor público Weslley Vitor. Após sair de Guarulhos, em Condições meteorológicas adversas levaram dois voos programados para chegarem a Vitória na manhã desta segunda-feira (23) a retornarem aos aeroportos de origem. Em um deles, de prefixo, da companhia aérea GOL, estava o servidor público Weslley Vitor. Após sair de Guarulhos, em São Paulo , por volta das 8h40, a aeronave em que ele estava precisou voltar ao ponto de partida quando já sobrevoava o município de Guarapari , no Espírito Santo

"Nosso voo já partiu um pouco atrasado, o avião decolou por volta das 9h20. Quando sobrevoávamos na altura de Guarapari e Anchieta, notei, e as demais pessoas também, que passamos a voar em círculos, seguidamente. Foi cerca de meia hora nesta condição até que o comandante nos explicou que devido a um 'vento de cauda' em Vitória o avião não poderia pousar", detalhou o passageiro.

Com o próprio celular, Weslley gravou o momento em que o comandante explicou à tripulação o procedimento adotado e ainda complementou dizendo que outro voo da companhia aérea, que havia saído do Rio de Janeiro e pousaria um pouco antes em Vitória, teve de retornar para o Aeroporto de Santos Dumont (RJ) pelo mesmo motivo. Sites especializados em monitoramento de voos registraram a manobra de retorno da aeronave.

LONGA ESPERA

Segundo o servidor público, estavam a borco a tripulação e 169 passageiros. Ele disse que não houve nenhuma anormalidade na aeronave em relação ao ocorrido.

"O voo era calmo e eu até demorei um pouco para perceber que estávamos voando em círculos. Naquela região já é fase de aproximação para Vitória e só depois notei que não estava no percurso normal. Houve, claro, uma chateação dos passageiros, porém o piloto foi claro na explicação. A segurança do voo em primeiro lugar e retornamos para Guarulhos", disse Wesley.

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De acordo com Wesley, na capital paulista, a empresa disponibilizou alimentação para os passageiros e remarcou um novo voo para às 16h40, direto para Vitória. Desta forma, caso não ocorra novos atrasos ou imprevistos, ele e os demais devem desembarcar na Capital capixaba antes das 19h — o voo entre São Paulo e Vitória leva, em média, 1h45.

O QUE DIZ A COMPANHIA AÉREA

Em nota, a GOL informou que os dois voos – o G3 2192 que saiu do Rio de Janeiro e o G3 1392 que saiu de Guarulhos – alternaram na manhã desta segunda-feira (23) porque a principal pista do Aeroporto de Vitória estava fechada para obras até às 17h30 e a outra pista estava "com vento forte".

"Ambos os voos foram cancelados após o pouso (nas cidades de origem). Além dos alternados, o voo G3 1391 foi cancelado. Foram criadas operações de reforço para atender os clientes, para os quais foi fornecido almoço nos aeroportos", afirmou a companhia aérea. Considerando os três voos citados, 446 passageiros foram afetados.

AEROPORTO DE VITÓRIA