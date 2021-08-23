Vitória vai lançar novo aplicativo para taxistas

Prefeitura de Vitória vai lançar o "Táxi Vix", novo aplicativo que vai trazer benefícios para os motoristas e usuários Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Em reunião na última quinta-feira (19) com taxistas da Capital, o prefeito Lorenzo Pazolini apresentou o projeto "Táxi Vix", que está em fase final de testes para ser laçado pelo município.

O objetivo é proporcionar aos motoristas uma ferramentar tecnológica que possa fazer frente aos aplicativos, com menor custo, e garantir mais benefícios aos taxistas. Além disso, o novo projeto visa a oferecer mais segurança para os usuários, que irão utilizar um veículo com motoristas licenciados na Capital e com carros vistoriados anualmente.

O APLICATIVO

O app "Táxi Vix" ainda vai reduzir o uso de dinheiro, evitando riscos de assalto, uma vez que vai aceitar diferentes cartões, além de outras formas de pagamento. A prefeitura irá buscar parcerias para atrair benefício para os motoristas, com empresas de seguro, rastreador, desconto em serviços e programa de fidelidade.

TECNOLOGIA

De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, o projeto trará vantagens para os taxistas e para os próprios usuários ao mesmo tempo, e ainda servirá para o controle do órgão. O secretário comentou que houve uma evolução com o uso da tecnologia e é importante que a gestão participe com iniciativas efetivas, que proporcionem resultados positivos.

“Vamos participar do desenvolvimento deste aplicativo e nossa expectativa é que o aplicativo em até quatro meses esteja em uso. Isso vai estimular que a qualidade dos serviços melhore ainda mais e que os taxistas estejam ainda mais estimulados”, explicou Mariano.

Atualmente, Vitória conta com 625 permissionários cadastrados que atuam em vários pontos da capital. Em caso de dúvidas e observações, o telefone para contato é o 3382-6470.