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Vitória convoca servidores da saúde com comorbidades a voltar para o presencial

Trabalhadores com comorbidades estavam atuando de forma remota desde março de 2020. Segundo o município, eles não vão lidar com pacientes com sintomas respiratórios

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 15:53

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

20 ago 2021 às 15:53
Unidade Básica de Saúde da Família, Lucilo Borges Sant'Anna, na Praia do Suá, em Vitória
Unidade Básica de Saúde da Família, Lucilo Borges Sant'Anna, na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Vitória convoca servidores da saúde com comorbidades a voltar para o presencial
Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória com comorbidades que já foram imunizados contra a Covid-19 deverão retornar ao trabalho presencial. Aqueles que estavam em trabalho remoto e já se vacinaram com as duas doses de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer ou com a dose única da Janssen deverão voltar a atuar nas unidades de saúde ou setores administrativos a partir de 1º de setembro.
A convocação foi feita pela Prefeitura de Vitória e publicada no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (20). A exigência para o retorno é que tenha sido observado o prazo de ao menos 28 dias da aplicação da primeira dose das vacinas, com exceção daqueles que foram imunizados com a Coronavac, cujo período é de 14 dias após a primeira vacinação.

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Eles receberão máscaras de proteção adequadas ao ambiente de trabalho, além de orientações sobre biossegurança, e não atuarão no atendimento a pacientes com sintomas respiratórios. O não comparecimento dos servidores passará a ser contado como multa. Eles deverão apresentar o comprovante de imunização ao retornar ao trabalho presencial.
A portaria ainda determina que aqueles que estão impedidos de voltar para o presencial deverão ser submetidos à perícia médica junto a um médico do trabalho. Para casos em que servidores tiverem alguma contraindicação médica para tomar a vacina, deverão apresentar laudo comprovando a restrição.
A Secretaria Municipal de Saúde acrescenta que já imunizou com as duas doses ou dose única contra a Covid 28.243 trabalhadores da saúde em Vitória. Os servidores com comorbidades estavam afastados das atividades, atuando de forma remota, desde o decreto estadual de março de 2020, que determinou os protocolos para lidar com a pandemia. O novo protocolo atende aos termos da portaria de maio deste ano, publicada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

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