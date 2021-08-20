Unidade Básica de Saúde da Família, Lucilo Borges Sant'Anna, na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Vitória convoca servidores da saúde com comorbidades a voltar para o presencial

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória com comorbidades que já foram imunizados contra a Covid-19 deverão retornar ao trabalho presencial. Aqueles que estavam em trabalho remoto e já se vacinaram com as duas doses de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer ou com a dose única da Janssen deverão voltar a atuar nas unidades de saúde ou setores administrativos a partir de 1º de setembro.

A convocação foi feita pela Prefeitura de Vitória e publicada no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (20). A exigência para o retorno é que tenha sido observado o prazo de ao menos 28 dias da aplicação da primeira dose das vacinas, com exceção daqueles que foram imunizados com a Coronavac, cujo período é de 14 dias após a primeira vacinação.

Eles receberão máscaras de proteção adequadas ao ambiente de trabalho, além de orientações sobre biossegurança, e não atuarão no atendimento a pacientes com sintomas respiratórios. O não comparecimento dos servidores passará a ser contado como multa. Eles deverão apresentar o comprovante de imunização ao retornar ao trabalho presencial.

A portaria ainda determina que aqueles que estão impedidos de voltar para o presencial deverão ser submetidos à perícia médica junto a um médico do trabalho. Para casos em que servidores tiverem alguma contraindicação médica para tomar a vacina, deverão apresentar laudo comprovando a restrição.