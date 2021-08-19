Covid-19 - Um mês depois, ES volta a registrar mais de mil casos em 24h
O Espírito Santo registrou 1.089 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, conforme a atualização do Painel Covid-19 realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta quinta-feira (19). O Estado não ultrapassava a marca de mil novas infecções em apenas um dia desde 16 de julho deste ano.
Antes desta última divulgação, considerando apenas o mês de agosto, a média era de 588 novas contaminações por dia em território capixaba. Atualmente, já são 554.688 casos confirmados de Covid-19 e 12.117 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia, em março do ano passado.
Por nota, a Sesa informou que "parte dos casos registrados nesta quinta-feira (19) refere-se a infecções que estavam em investigação e foram confirmadas na data". No entanto, embora tenha sido questionada, a secretaria não esclareceu por que houve a demora na divulgação, nem informou quantos casos estavam em análise.