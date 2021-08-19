Número de novos casos divulgado nesta quinta-feira (19) é o mais alto desde meados de julho

Covid-19 - Um mês depois, ES volta a registrar mais de mil casos em 24h

Por nota, a Sesa informou que "parte dos casos registrados nesta quinta-feira (19) refere-se a infecções que estavam em investigação e foram confirmadas na data". No entanto, embora tenha sido questionada, a secretaria não esclareceu por que houve a demora na divulgação, nem informou quantos casos estavam em análise.