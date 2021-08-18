Estado deverá adotar a Pfizer para aplicação da D2 entre as pessoas que usaram a Astrazeneca na primeira dose Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Entenda por que o ES decidiu adotar vacinas diferentes para uma mesma pessoa

A mudança na condução da campanha de vacinação no Estado, que antes previa a manutenção do fabricante para aplicação das duas doses, é reflexo de uma nova conjuntura na oferta de imunizantes no país associada a estudos que indicam não haver prejuízo à segurança das pessoas, segundo afirma o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes.

"A decisão pela vacinação heteróloga não é uma questão de opinião; a Sesa (Secretaria da Saúde) não mudou de opinião. As condições é que são outras neste momento", frisa.

Nésio Fernandes observa que o Estado não tem autonomia e governança para compra e distribuição das vacinas - atribuição do governo federal - e, para implementar a vacinação com diferentes fabricantes em cada dose, dependia da disponibilidade do imunizante.

O país, lembra o secretário, passou por ciclos de instabilidade na entrega de remessas de vacina ao longo da pandemia e a adoção de esquemas heterólogos só se tornou viável a partir de agosto, com a ampla oferta de doses da Pfizer. Ele aponta, inclusive, que nos próximos três meses esse imunizante deve se tornar predominante entre as quatro opções utilizadas no país.

O secretário cita que, se a estratégia tivesse sido adotada em junho, por exemplo, não haveria doses suficientes da Pfizer para aplicar a D2 em quem usou esse imunizante e a Astrazeneca na D1. Por isso, explica Nésio Fernandes, a estratégia como política pública depende de disponibilidade da vacina.

"Além disso, os estudos mais recentes sobre a aplicação do esquema indicam que ganhou maior consenso entre a comunidade científica internacional", argumenta o secretário.