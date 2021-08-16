Mortes por Covid-19 diminuem 14% na primeira quinzena de agosto no ES

O número de mortes causadas pela Covid-19 diminuiu pela quarta vez seguida no Espírito Santo — mas o ritmo de queda foi significativamente menor. Na primeira quinzena de agosto, foram registrados 185 óbitos devido à doença. Na comparação com o mesmo período de julho, que registrou 216 mortes, a redução foi de 14,3%.
Mortes por Covid-19 diminuem 14 por cento na primeira quinzena de agosto no ES
Vale lembrar que os dados utilizados por A Gazeta nesta reportagem têm como base as atualizações diárias do Painel Covid-19, feitas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Isso significa que as 185 mortes foram divulgadas entre os dias 1º e 15 deste mês, mas, não necessariamente, aconteceram nesse período.
Em coletiva realizada nesta segunda-feira (16), o secretário Nésio Fernandes ressaltou que apenas 3,32% dos óbitos por Covid-19 registrados no Espírito Santo foram em pessoas que já estavam com o esquema vacinal completo, seja com duas doses ou com o imunizante da Janssen, de dose única.
Ainda segundo o secretário, o Estado segue em um momento de recuperação consolidada da terceira onda, esta que ocorreu entre o final de fevereiro e o fim de abril. As melhoras dos indicadores da pandemia aconteceram, principalmente, em decorrência da imunização contra o novo coronavírus.
Com mais de 60% da população parcialmente imunizada, os casos confirmados também apresentaram a quarta queda consecutiva. Nesta primeira quinzena de agosto, foram divulgadas 8.452 infecções — o que representa uma diminuição de 35,9% no comparativo com o mesmo período do mês de julho.
Preocupado com a transmissibilidade da variante delta e visando acelerar o combate à pandemia, o governador Renato Casagrande anunciou nesta segunda-feira que haverá um "Dia D" de vacinação no próximo sábado (21), para agilizar a aplicação de doses de imunizantes contra a Covid-19 no Estado.
Ainda para esta semana também está confirmado o início da imunização de pessoas com 18 anos ou mais em todos os municípios, segundo o governo do Estado. Atualmente, mais de 1 milhão de capixabas já estão com a imunização completa, seja com duas doses tomadas ou com o imunizante de dose única.