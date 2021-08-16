No próximo sábado, dia 21 de agosto, está programado para acontecer o "Dia D" de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Com a maior mobilização prevista para a data, o Governo do Estado quer dar início à vacinação da população com 18 anos ou mais em todos os municípios capixabas.
Covid-19 - Casagrande anuncia vacinação do público 18+ em todo o ES
A ação foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no início da tarde desta segunda-feira (16). Por meio das redes sociais, ele garantiu que toda a população adulta do Estado começará a ser imunizada nesta semana e adiantou que o "Dia D" servirá para aplicação de primeira e segunda doses.
EXPECTATIVA DE RECORDE
Algumas horas depois, em uma coletiva de imprensa realizada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o secretário Nésio Fernandes adiantou que há a expectativa de que todas as cidades batam recorde de vacinação no próximo sábado (21). Para isso, a pasta deverá contar com reforço profissional.
FORÇA-TAREFA
A estimativa é que sejam incorporados 300 vacinadores e 600 trabalhadores para orientar a ação. "A Sesa irá constituir uma brigada que vai se juntar aos municípios e montar pontos próprios de vacinação. Alguns hospitais também poderão organizar locais de vacinação nos estacionamentos", esclareceu Nésio.
NÚMERO DE DOSES PARA O DIA D
O número total de vagas deve ser divulgado até esta quinta-feira (19). No entanto, o subsecretário Luiz Carlos Reblin ressaltou que o Estado recebeu mais de 600 mil doses de vacinas na última semana. "Só hoje chegarão mais de 200 mil doses que vão permitir operar essa grande vacinação", disse.
AVANÇO ESPERADO PARA PÚBLICO 18+
Na última sexta-feira (9), o Governo do Espírito Santo já havia adiantado que pretendia agilizar a vacinação para que todos os jovens adultos tomassem a primeira dose em agosto, até por causa da variante delta. Antes, a previsão era de que esse público começasse a ser imunizado apenas em setembro.
Alguns municípios capixabas já iniciaram a vacinação dessa faixa etária. É o caso de Colatina, no Noroeste do Estado, que na quinta-feira (12) abriu mais de mil vagas para quem tem 18 anos ou mais. Na Região Metropolitana, Vitória abriu nesta segunda (16) e Vila Velha abre agendamento para esse público nesta quinta. Já Cariacica abrirá o agendamento nesta quarta-feira (18).