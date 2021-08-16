Vitória abre nesta segunda (16) agendamento para vacinar público 18+

Agendamento será nesta segunda-feira (16). A vacinação será de terça (17) a quinta-feira (19) no Manaaim Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizará 3.000 vagas por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação será de terça (17) a quinta-feira (19) no Manaaim Vitória.

VITÓRIA ABRE VAGAS PARA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, nesta segunda-feira (16), a partir das 14h, agendamento para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer para aqueles que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 1 de junho.

Ao todo, serão disponibilizadas 2 mil vagas, que podem ser agendadas através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo app Vitória Online.

A vacinação será nesta quarta (18) e quinta (19) na Igreja Batista, em Jardim da Penha. É importante lembrar que no momento da aplicação deve ser apresentado documento com foto e comprovante de vacinação.

Ainda nesta segunda-feira (16), a Semus abre 4.590 vagas para aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca, para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 9 de junho.

O agendamento é feito no site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online.