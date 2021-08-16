Vitória abre nesta segunda (16) agendamento para vacinar público 18+

Vitória será a primeira cidade da Grande Vitória a começar a vacinar pessoas com 18 anos ou mais contra a Covid-19. O agendamento será aberto nesta segunda-feira (16), às 16 horas. Vila Velha também anunciou que vai abrir vagas para esse público, mas o agendamento será na quinta-feira (19).
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizará 3.000 vagas por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação será de terça (17) a quinta-feira (19) no Manaaim Vitória.
VITÓRIA ABRE VAGAS PARA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, nesta segunda-feira (16), a partir das 14h, agendamento para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer para aqueles que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 1 de junho.
Ao todo, serão disponibilizadas 2 mil vagas, que podem ser agendadas através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo app Vitória Online.
A vacinação será nesta quarta (18) e quinta (19) na Igreja Batista, em Jardim da Penha. É importante lembrar que no momento da aplicação deve ser apresentado documento com foto e comprovante de vacinação.
Ainda nesta segunda-feira (16), a Semus abre 4.590 vagas para aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca, para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 9 de junho.
O agendamento é feito no site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação ocorrerá nesta quarta (18) e quinta (19) no ginásio da Faculdade Salesiano, no Centro de Celebração de Jardim Camburi, e na unidade de Saúde Vitória (13h às 20h). Já na sexta (20), será na unidade de Saúde Vitória (13h às 20h).