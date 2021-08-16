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Covid-19

Vila Velha vai abrir agendamento para público a partir de 18 anos na quinta (19)

A vacinação está prevista para o próximo sábado (21), Dia D de Vacinação contra a Covid- 19

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 10:41

Publicado em 

16 ago 2021 às 10:41
Vacinação
Município vai abrir agendamento para pessoas acima de 18 anos na próxima quinta-feira (16) Crédito: Carlos Alberto Silva
Vila Velha vai abrir, nesta quinta-feira (19), agendamento de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas acima de 18 anos.  Segundo a administração municipal, o quantitativo e os horários serão anunciados em breve. Nesta segunda-feira (16), a prefeitura de Vitória também anunciou o início do agendamento para este público já para hoje.
A vacinação está prevista para o próximo sábado (21), Dia D de Vacinação contra a Covid- 19. 
Ainda na quinta-feira, também haverá agendamento para o público atual 25+. Vila Velha já administrou 424.014 doses da vacina, sendo 308.716 primeira dose e 115.298 para segunda dose.

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