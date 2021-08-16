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Covid-19

Sooretama anuncia vacinação para público acima de 18 anos

A aplicação dos imunizantes está marcada para o próximo sábado (21), a partir das 8h, em quatro pontos diferentes do município

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 07:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 ago 2021 às 07:12
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O município de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, anunciou neste domingo (15) que vai começar a vacinação contra a Covid-19 do público a partir de 18 anos. A aplicação dos imunizantes está marcada para o próximo sábado (21), a partir das 8h, em quatro pontos diferentes.
Locais de vacinação:
  • ESF Juncado
  • ESF Chumbado
  • Quadra Poliesportiva Romarinho - Bairro Canaã
  • Quadra Poliesportiva da EMEF João Neves Pereira - Bairro Sayonara II
Para se vacinar, é necessário levar o RG, o CPF, o Cartão de Vacina e o Cartão do SUS.

VACINAÇÃO EM SOORETAMA

De acordo com dados do Painel de Vacinação, do governo do Estado, Sooretama já aplicou 16.244 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 11.573 como primeira dose, 3.874 como segunda e 797 doses únicas.

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