Sooretama anuncia vacinação para público acima de 18 anos

O município de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, anunciou neste domingo (15) que vai começar a vacinação contra a Covid-19 do público a partir de 18 anos. A aplicação dos imunizantes está marcada para o próximo sábado (21), a partir das 8h, em quatro pontos diferentes.
Locais de vacinação:
- ESF Juncado
- ESF Chumbado
- Quadra Poliesportiva Romarinho - Bairro Canaã
- Quadra Poliesportiva da EMEF João Neves Pereira - Bairro Sayonara II
Para se vacinar, é necessário levar o RG, o CPF, o Cartão de Vacina e o Cartão do SUS.
VACINAÇÃO EM SOORETAMA
De acordo com dados do Painel de Vacinação, do governo do Estado, Sooretama já aplicou 16.244 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 11.573 como primeira dose, 3.874 como segunda e 797 doses únicas.