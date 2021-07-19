Trator capota e homem morre em Sooretama, Norte do ES

Um homem, identificado como Josias Silvano de Barros, de 46 anos, morreu após capotar com um trator na tarde deste domingo (18), em Juerana A, interior de Sooretama, Norte do Espírito Santo. Segundo informações da TV Gazeta Norte, a vítima teria tentado subir um morro, mas o veículo perdeu força, capotou, e a roda ficou em cima da cabeça do homem.
Segundo informações colhidas no local pela Polícia Militar, Josias estava trabalhando na colheita do café, operando o trator, quando no deslocamento para a residência, o veículo apagou e começou a descer a ladeira. A vítima foi arremessada para fora, e o veículo ficou sobre sua cabeça. Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Procurado pela reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (19), o SML informou que o corpo do homem chegou à unidade durante a madrugada e ainda não foi liberado para os familiares.
*Com informações de Caio Dias, da TV Gazeta Norte
Atualização
19/07/2021 - 11:50
Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar enviou informações sobre o acidente. O texto foi atualizado.