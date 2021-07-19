Trator capota e homem morre em Sooretama, Norte do ES

Segundo informações colhidas no local pela Polícia Militar, Josias estava trabalhando na colheita do café, operando o trator, quando no deslocamento para a residência, o veículo apagou e começou a descer a ladeira. A vítima foi arremessada para fora, e o veículo ficou sobre sua cabeça. Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.