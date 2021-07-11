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Acidente fatal

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101, em Sooretama

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, vítima faleceu no local, já o motorista do caminhão não foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2021 às 17:55
Motocicleta ficou às margens da rodovia
Motocicleta ficou às margens da rodovia Crédito: Reprodução/Twitter Vinicius_PRF

Correção

11/07/2021 - 6:40
Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima caiu sozinha da moto e que não houve envolvimento de outros veículos no acidente. Porém, cerca de uma hora depois, a PRF corrigiu a informação e disse que houve participação de um caminhão. Título e texto da matéria foram atualizados. 
Um motociclista morreu na tarde deste domingo (11), no KM 123, da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado, após se envolver em um acidente com um caminhão. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi por volta das 14h10.
A vítima não teve a identidade divulgada e também não foram passados detalhes sobre a dinâmica do acidente. A concessionária Eco 101, que administra a via, foi chamada para prestar socorro, porém o homem morreu no local. A Polícia Civil também esteve no trecho para realizar a perícia.
Por nota, o Centro de Controle Operacional da Eco 101 informou que a ocorrência envolveu uma moto e um caminhão. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Perícia da Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local. Não houve interdição da pista. O motorista do caminhão se evadiu do local e não foi localizado pela PRF. A ocorrência foi finalizada às 16h39."

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