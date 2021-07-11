Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101, em Sooretama

Motocicleta ficou às margens da rodovia Crédito: Reprodução/Twitter Vinicius_PRF

Correção Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima caiu sozinha da moto e que não houve envolvimento de outros veículos no acidente. Porém, cerca de uma hora depois, a PRF corrigiu a informação e disse que houve participação de um caminhão. Título e texto da matéria foram atualizados.

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (11), no KM 123, da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado, após se envolver em um acidente com um caminhão. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi por volta das 14h10.

A vítima não teve a identidade divulgada e também não foram passados detalhes sobre a dinâmica do acidente. A concessionária Eco 101, que administra a via, foi chamada para prestar socorro, porém o homem morreu no local. A Polícia Civil também esteve no trecho para realizar a perícia.