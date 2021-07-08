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Domingos Martins

Motociclista fica ferido após acidente com caminhão na BR 262

Acidente aconteceu próximo ao trevo de Paraju, em Domingos Martins, na manhã desta quinta-feira (8)

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 08:16
Acidente na BR 262 em Domingos Martins nesta quinta-feira (08)
Acidente na BR 262 em Domingos Martins nesta quinta-feira (8) Crédito: Kaique Dias / TV Gazeta
Um motociclista ficou ferido em um acidente com um caminhão na BR 262, em Domingos Martins. A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (8) próximo ao trevo de Paraju.
Um caminhão que entrava na via se chocou com uma moto que seguia pela BR. De acordo com informações da TV Gazeta, o motociclista se feriu, mas está bem, sendo socorrido consciente por uma ambulância do Samu que chegou para atendimento no local.
O trecho está com uma via interditada pelo caminhão e a moto envolvidos no acidente. O trânsito está sendo feito em sistema de pare e siga, improvisado por outros motoristas que passam pelo local.
A reportagem tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal. Quando conseguir contato, este texto será atualizado. 
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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