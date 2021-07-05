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Acidente entre carro e caminhão deixa pais e criança mortos em Pinheiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros,  o condutor do veículo e uma mulher ficaram presos às ferragens; a criança foi levada para o hospital do município em estado grave, mas não resistiu

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 20:28

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 jul 2021 às 20:28
Colisão entre carro e caminhão deixa dois morto e criança ferida em Pinheiros
Colisão entre carro e caminhão deixa dois mortos e criança ferida em Pinheiros Crédito: Leitor

Atualização

06/07/2021 - 11:30
A Prefeitura de Pinheiros confirmou que a criança morreu no hospital e informou os nomes e idades das vítimas. O título e o texto foram atualizados após a publicação da reportagem. Na manhã desta terça-feira (6), novas informações sobre o acidente e a liberação dos corpos foram acrescentadas à matéria. 
Pai, mãe e uma criança morreram após o carro em que eles estavam se envolver em um acidente com um caminhão em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A batida ocorreu na rodovia ES 130. Informações colhidas pela Polícia Militar apontam que o veículo da família foi tentar fazer uma ultrapassagem, se deparou com uma carreta que vinha no sentido contrário e, ao retornar, colidiu com a traseira de um caminhão. 
As vítimas foram identificadas como Gilberto Saraiva Alexandre, 39 anos, que trabalhava como agricultor, Claudiana dos Santos Oliveira, 33 anos, que era dona de casa, e a filha Stephany Oliveira Saraiva Alexandre, de apenas 2 anos de idade. As identidades foram confirmadas pela Prefeitura de Pinheiros.
Stephany, Gilberto e Claudiana morreram no acidente na ES 130, em Pinheiros
Stephany, Gilberto e Claudiana morreram no acidente na ES 130, em Pinheiros Crédito: Arquivo Pessoal
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro e a mulher ficaram presos às ferragens e morreram no local. A criança foi levada para o Hospital Municipal de Pinheiros em estado grave, mas não resistiu e morreu, segundo confirmou a assessoria da prefeitura, que é responsável pelo hospital. 

MOTORISTA DO CAMINHÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus, ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, "uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante". Segundo a PC, o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros para apuração dos fatos.

CORPOS LEVADOS PARA O SML

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberados para o velório por volta das 10h20 da manhã desta terça-feira (6). Ainda não há informação sobre o horário do sepultamento.

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