Policial do ES posta vídeos sobre rotina na PM e faz sucesso na internet

Policial capixaba faz sucesso com milhões de visualizações em vídeos na internet Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

914 mil inscritos e de 123 milhões de visualizações no YouTube, Allyson Monteiro é um sucesso na plataforma. A rotina dos policiais nas ruas é desconhecida pela maioria das pessoas. Pouca gente sabe como funciona o trabalho deles. E é através de vídeos que um soldado da Polícia Militar de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , tem mostrado seu serviço, atraindo muitos seguidores. Com mais dee de, Allyson Monteiro é um sucesso na plataforma.

Polícia Em Ação. Com uma câmera acoplada na farda, o policial grava sua rotina de trabalho nas ruas de Colatina. São abordagens, operações e perseguições que vão parar no canal do militar. Além disso, Allysson produz conteúdos, reagindo a ações de outros militares no canal

Policial de Colatina faz sucesso com vídeos nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Redes Socais

Atualmente com 29 anos, Allysson ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo em 2013 e, três anos mais tarde, começou a publicar os vídeos. O soldado conta que foi influenciado por páginas de militares de outros Estados. No início dos trabalhos do canal, ele começou a divulgar os seus conteúdos entre amigos e pessoas próximas. Aos poucos, o canal foi crescendo.

O soldado conta que o principal objetivo com a criação do canal foi aproximar o trabalho da PM da população e mostrar os detalhes da rotina de um militar. “Eu recebo muitas mensagens de pessoas que não gostavam da polícia e que passaram a gostar e a respeitar muito o trabalho após verem os meus vídeos. Isso é muito gratificante”, afirma.

O policial explica que a câmera que ele carrega durante todas as abordagens é importante para dar transparência ao trabalho e lembra que em outros países isso é comum. Além disso, ele toma o cuidado de cobrir o rosto de todos os envolvidos nas operações.

SITUAÇÕES CURIOSAS

Segundo o soldado, o sucesso de seus vídeos faz com que ele fique conhecido até mesmo entre pessoas abordadas durante o seu trabalho. Ele afirma que se diverte com a situação e revela que foi recentemente reconhecido por um homem preso por porte ilegal de arma de fogo. A situação foi parar em um dos vídeos do seu canal.

O militar ainda destaca que, apesar das situações curiosas, o trabalho é feito com muita seriedade e sua prioridade são as atividades na Polícia Militar.

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