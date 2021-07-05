Policial do ES posta vídeos sobre rotina na PM e faz sucesso na internet

A rotina dos policiais nas ruas é desconhecida pela maioria das pessoas. Pouca gente sabe como funciona o trabalho deles. E é através de vídeos que um soldado da Polícia Militar de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, tem mostrado seu serviço, atraindo muitos seguidores. Com mais de 914 mil inscritos e de 123 milhões de visualizações no YouTube, Allyson Monteiro é um sucesso na plataforma.
Com uma câmera acoplada na farda, o policial grava sua rotina de trabalho nas ruas de Colatina. São abordagens, operações e perseguições que vão parar no canal do militar. Além disso, Allysson produz conteúdos, reagindo a ações de outros militares no canal Polícia Em Ação.
Atualmente com 29 anos, Allysson ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo em 2013 e, três anos mais tarde, começou a publicar os vídeos. O soldado conta que foi influenciado por páginas de militares de outros Estados. No início dos trabalhos do canal, ele começou a divulgar os seus conteúdos entre amigos e pessoas próximas. Aos poucos, o canal foi crescendo.
O soldado conta que o principal objetivo com a criação do canal foi aproximar o trabalho da PM da população e mostrar os detalhes da rotina de um militar. “Eu recebo muitas mensagens de pessoas que não gostavam da polícia e que passaram a gostar e a respeitar muito o trabalho após verem os meus vídeos. Isso é muito gratificante”, afirma.
O policial explica que a câmera que ele carrega durante todas as abordagens é importante para dar transparência ao trabalho e lembra que em outros países isso é comum. Além disso, ele toma o cuidado de cobrir o rosto de todos os envolvidos nas operações.
SITUAÇÕES CURIOSAS
Segundo o soldado, o sucesso de seus vídeos faz com que ele fique conhecido até mesmo entre pessoas abordadas durante o seu trabalho. Ele afirma que se diverte com a situação e revela que foi recentemente reconhecido por um homem preso por porte ilegal de arma de fogo. A situação foi parar em um dos vídeos do seu canal.
O militar ainda destaca que, apesar das situações curiosas, o trabalho é feito com muita seriedade e sua prioridade são as atividades na Polícia Militar.
PAIXÃO POR GAMES
Além dos vídeos do trabalho na PM, o soldado Allyson Monteiro posta vídeos e faz lives de seus jogos eletrônicos, outra paixão do militar. Na visão dele, isso também aproxima o público do seu canal.