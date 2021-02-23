Policial orienta pai por telefone e ajuda a salvar bebê engasgada no ES

Policial militar ajuda desengasgar bebê pelo telefone Crédito: Itamar Júnior

Pelo telefone, um policial de Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo, ajudou a salvar uma bebê de apenas um mês de vida, que estava engasgada. O militar orientou o pai da bebê a fazer as técnicas para que a menina voltasse a respirar.

O caso foi registrado na manhã do último sábado (20). Era por volta das 7h30, quando o telefone foi atendido na sede da PM em Ecoporanga. Do outro lado, estava um morador do bairro Bela Vista I. Vilson Pires, muito nervoso, pedia socorro para salvar a vida da pequena Mayla, que estava engasgada e sem conseguir respirar.

“No momento, percebi que ele estava desesperado, muito nervoso e com bastante dificuldade de entender o que eu estava falando”, lembrou o Sargento Candote. O militar assumiu a ligação e a missão de ajudar aquela família.

Sargento Candote, policial militar em Ecoporanga Crédito: Acevo Pessoal

A menina já estava sem respirar há alguns minutos. “Eu amamentei a minha filha e voltamos a dormir. Como o berço dela está do lado da nossa cama, eu ouvi ela resmungando. Quando peguei ela, a Mayla estava com uma espuma na boca e não conseguia mais respirar”, relatou a mãe, Maiara.

O filho mais velho do casal ainda precisou correr para chamar o pai que estava trabalhando nas proximidades da residência da família. “Eu não consegui soltá-la, estava com medo de soltar e acontecer alguma coisa. Eu só conseguia chupar o narizinho dela até o meu marido chegar”, lembrou a mãe.

Diante do desespero do pai, o sargento pediu que ele se acalmasse e seguisse com muita atenção as orientações que ele passaria pelo telefone.

"Pedi para que ele virasse a criança de bruços e que desse alguns tapinhas leves em suas costas. Depois, enrolasse uma fralda de pano no dedo e limpasse a secreção que saísse da boca. Caso a criança não voltasse a respirar, orientei a fazer respiração boca a boca. Durante um período de tempo entre 20 segundos e um minuto a criança começou a chorar, e a partir daí procurei tranquilizá-los, pois a criança já havia desengasgado" Sargento Candote - Polícia Militar

Após a orientação, o militar ainda seguiu até a casa da família, onde encontrou os pais da criança ainda desesperados. Ele levou a garota até o hospital da cidade onde os médicos a atenderam. Ela foi avaliada e liberada.

Com mais de duas décadas dedicadas ao trabalho na PM, o sargento contou que já passou por treinamentos para aprender esse tipo de técnica, mas a experiência como pai também foi um diferencial. “Já tive algumas palestras com base teórica, e sou pai de três filhos, passando por esses momentos, dessa forma adquirindo experiência prática”, relatou Candote.