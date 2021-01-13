Policial pula em rio para salvar idoso que estava se afogando no ES Crédito: Reprodução

Um idoso de 90 anos caiu dentro de um rio em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo. A história tinha tudo para acabar de maneira trágica, mas a atitude de um policial militar acabou mudando o destino do senhor. O soldado Berto se arriscou, pulou na água e conseguiu salvar a vítima, identificada como Mário Mateus de Oliveira.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (12). O militar estava no Centro do município fazendo patrulhamento. Nesse momento, algumas pessoas abordaram a equipe e informaram que o idoso tinha acabado de cair no rio Dois de Setembro e estava começando a se afogar. Sem pensar duas vezes, o soldado Berto pulou para salvar o senhor, que estava de bruços e com o rosto submerso na água.

Idoso caiu no rio no Centro de Ecoporanga Crédito: Itamar Júnior

"Foi o instinto de tentar ajudar o próximo. Tomara que esse tipo de situação não se repita, mas eu fiz, faço e faria mil vezes se for preciso" Soldado Berto - Policial Militar

Depois de pular de uma altura de três metros, o militar chegou até Mário e conseguiu evitar que a vítima continuasse se afogando. “Ele estava bastante ensanguentado. Por ser idoso e estar muito machucado, faltou força e ele estava com o rosto na água. Consegui retirar o senhor e tentei acalmá-lo, até a chegada do resgate.”, lembrou o policial.

Após a chegada da ambulância, com a ajuda de algumas pessoas, o idoso foi retirado do rio, estabilizado e colocado na maca. Mário foi encaminhado para o hospital do município. De acordo com a Polícia Militar, o paciente teve um corte na cabeça e uma torção no pé direito. As equipes de saúde disseram que foram necessários 100 pontos na cabeça da vítima. O senhor permaneceu internado no hospital em observação e teve alta em seguida.

Your browser does not support the video tag.

Em função da altura do local, o soldado teve pequenas lesões na mão, no pé e no joelho. “Estou bem e pronto para outra. Espero que não seja dessa forma”, brincou o militar.

LOCAL NÃO TINHA PROTEÇÃO

O local que o idoso caiu não tinha nenhuma proteção. A reportagem de A Gazeta procurou a prefeitura do munícipio para falar sobre a situação.