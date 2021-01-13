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Ecoporanga

Policial pula em rio para salvar idoso que estava se afogando no ES

O soldado Berto se arriscou e conseguiu salvar a vida de Mário Mateus de Oliveira, 90 anos, que caiu em um rio no Centro de Ecoporanga
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 jan 2021 às 13:40

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:40

Policial pula em rio para salvar idoso que estava se afogando no ES
Policial pula em rio para salvar idoso que estava se afogando no ES Crédito: Reprodução
Um idoso de 90 anos caiu dentro de um rio em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. A história tinha tudo para acabar de maneira trágica, mas a atitude de um policial militar acabou mudando o destino do senhor. O soldado Berto se arriscou, pulou na água e conseguiu salvar a vítima, identificada como Mário Mateus de Oliveira.
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (12). O militar estava no Centro do município fazendo patrulhamento. Nesse momento, algumas pessoas abordaram a equipe e informaram que o idoso tinha acabado de cair no rio Dois de Setembro e estava começando a se afogar. Sem pensar duas vezes, o soldado Berto pulou para salvar o senhor, que estava de bruços e com o rosto submerso na água.
Idoso caiu no rio no Centro de Ecoporanga
Idoso caiu no rio no Centro de Ecoporanga Crédito: Itamar Júnior
"Foi o instinto de tentar ajudar o próximo. Tomara que esse tipo de situação não se repita, mas eu fiz, faço e faria mil vezes se for preciso"
Soldado Berto  - Policial Militar 
Depois de pular de uma altura de três metros, o militar chegou até Mário e conseguiu evitar que a vítima continuasse se afogando. “Ele estava bastante ensanguentado. Por ser idoso e estar muito machucado, faltou força e ele estava com o rosto na água. Consegui retirar o senhor e tentei acalmá-lo, até a chegada do resgate.”, lembrou o policial.
Após a chegada da ambulância, com a ajuda de algumas pessoas, o idoso foi retirado do rio, estabilizado e colocado na maca. Mário foi encaminhado para o hospital do município. De acordo com a Polícia Militar, o paciente teve um corte na cabeça e uma torção no pé direito. As equipes de saúde disseram que foram necessários 100 pontos na cabeça da vítima. O senhor permaneceu internado no hospital em observação e teve alta em seguida. 
Em função da altura do local, o soldado teve pequenas lesões na mão, no pé e no joelho. “Estou bem e pronto para outra. Espero que não seja dessa forma”, brincou o militar.

LOCAL NÃO TINHA PROTEÇÃO 

O local que o idoso caiu não tinha nenhuma proteção. A reportagem de A Gazeta procurou a prefeitura  do munícipio para falar sobre a situação. 
A prefeitura informou que lamenta o ocorrido. Segue, na íntegra, a nota enviada pela administração municipal: "Lamentamos o ocorrido com o senhor Mario Mateus de Oliveira, e nos colocamos a disposição para ajudar na recuperação do mesmo. A falta de proteção no local se deve pela ação do tempo, que deteriorou as grades que existiam no local. Diante dos fatos, a Prefeitura de Ecoporanga disponibilizou uma equipe para avaliar o local, realizar as intervenções necessárias e providenciar uma nova proteção, para que outros acidentes não aconteçam novamente".

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