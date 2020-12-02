Homem se arrisca e pula em lagoa para salvar cão de afogamento em Linhares

Jovem se arrisca e pula em lagoa para salvar cão de afogamento em Linhares Crédito: Reprodução

Um homem de Linhares , no Norte do Espírito Santo , deu um exemplo de amor aos animais na manhã desta quarta-feira (02). Ele se arriscou e pulou dentro de uma lagoa para resgatar um cachorro que se afogava. A ação foi filmada por pessoas que passavam pelo local e publicada nas redes sociais.

O caso aconteceu na Linha Verde, local utilizado por pessoas que praticam esportes na região. O representante de baterias Luan Sampaio, de 27 anos, era um desses. Ele estava aproveitando o início da manhã para correr nas imediações da lagoa, quando percebeu um cachorrinho se afogando. Ele não pensou duas vezes antes de pular na água para salvar o animal.

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Quando o Luan chegou perto do cachorro, percebeu que o animal realmente já não tinha mais forças e o tirou da água, relatou Milla Cristti Sampaio, esposa do Luan.