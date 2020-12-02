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Homem se arrisca e pula em lagoa para salvar cão de afogamento em Linhares

O representante de baterias Luan Sampaio, de 27 anos, estava aproveitando o início da manhã para correr nas imediações da lagoa, quando percebeu um cachorrinho se afogando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 14:06

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 14:06

Jovem se arrisca e pula em lagoa para salvar cão de afogamento em Linhares
Jovem se arrisca e pula em lagoa para salvar cão de afogamento em Linhares Crédito: Reprodução
Um homem de Linhares, no Norte do Espírito Santo, deu um exemplo de amor aos animais na manhã desta quarta-feira (02). Ele se arriscou e pulou dentro de uma lagoa para resgatar um cachorro que se afogava. A ação foi filmada por pessoas que passavam pelo local e publicada nas redes sociais.
O caso aconteceu na Linha Verde, local utilizado por pessoas que praticam esportes na região. O representante de baterias Luan Sampaio, de 27 anos, era um desses. Ele estava aproveitando o início da manhã para correr nas imediações da lagoa, quando percebeu um cachorrinho se afogando. Ele não pensou duas vezes antes de pular na água para salvar o animal.
Quando o Luan chegou perto do cachorro, percebeu que o animal realmente já não tinha mais forças e o tirou da água, relatou Milla Cristti Sampaio, esposa do Luan.
Ela destacou que o marido não sabia que estava sendo filmado, mas está feliz com a repercussão positiva. A mulher afirmou que o marido chegou todo molhado em casa, contou o que aconteceu e foi trabalhar. Ele não sabe de quem é o animal, mas ele ficou na Linha Verde, sendo cuidado por vizinhos.

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