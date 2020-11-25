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Vida nova após acidente

Universitário cria prótese e evita que potra seja sacrificada no ES

O animal teve uma grave lesão. Segundo especialista, nesses casos o normal é sacrificar o equino, mas, graças ao esforço de um universitário de Colatina, a potra ganhou uma vida nova

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 10:49
Estudante criou prótese para ajudar o animal voltar a andar
Estudante criou prótese para ajudar o animal voltar a andar Crédito: Acervo Pessoal
Com apenas seis meses de vida, o destino de uma potra foi mudado graças ao empenho de um universitário, com auxílio de um professor, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O animal sofreu um acidente e teve uma grave lesão em um dos membros. Normalmente, ele seria sacrificado por causa da deficiência. Mas ganhou uma nova chance de viver, quando o estudante fabricou uma prótese. Agora, o animal consegue ter uma vida quase normal.
A história da potra Víbora começou a mudar em agosto deste ano. O professor especialista em clínica e cirurgia de equinos, Diogo Almeida Rondon, conta que na época o animal deu entrada no Hospital Veterinário Unesc, em Colatina. Ela tinha acabado de sofrer um acidente e apresentava uma grave lesão severa no membro pélvico esquerdo, com comprometimento vascular. Apesar da tentativa dos veterinários de reconstruir o membro, esse procedimento não teve sucesso. Nesse tipo de caso, o habitual na Medicina Veterinária é sacrificar o animal.

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A amputação em equinos ainda não é muito bem aceita na Medicina Veterinária. Existe uma limitação muito grande com relação à sobrevida desses animais. Os equinos são animais que têm dificuldade de se adaptar nessas condições. São fatores anatômicos, fisiológicos e até comportamentais, relatou o especialista.
Mesmo com todos esses fatores adversos, o professor e a equipe do hospital optaram por manter o animal vivo e fazer a amputação do membro.
"A gente tinha duas saídas nesse caso, ou fazia a amputação ou fazia o procedimento de eutanásia. Mesmo sabendo que, muitas das vezes, os resultados podem ser frustrantes, a gente optou pela vida do animal"
Diogo Almeida Rondon - Professor especialista em clínica e cirurgia de equinos
Com o procedimento de amputação realizado, o estudante do do 9º período de Medicina Veterinária, Rodrigo Ramos Zandomenico, de 22 anos, decidiu usar o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para ajudar o animal a ter uma vida mais próxima do normal. Com auxílio do professor Diogo, ele teve a ideia de fazer uma prótese para a potra.
Nós optamos pela vida e realizamos a amputação. No decorrer da recuperação, notamos a necessidade de uma prótese ortopédica para que ela tivesse melhores condições de vida, lembrou o universitário, que sempre se interessou pela área de equinos.
Animal com a equipe do hospital veterinário
Animal com a equipe do hospital veterinário Crédito: Acervo Pessoal
Com a ideia definida, mais uma dificuldade: esse tipo de procedimento ainda é pouco comum no Brasil. Então, o universitário tinha o desafio de encontrar referências para realizar um trabalho ainda pouco difundido no país.
Eu busquei informações de próteses em animais de grande porte em alguns artigos científicos internacionais, pois no Brasil não há muitos relatos sobre este tipo de caso. Após realizar diversas pesquisas, o formato da prótese surgiu da junção de ideias de outros modelos, explicou o estudante.

MATERIAIS PARA A PRÓTESE

Segundo o futuro veterinário, após esses estudos, ele definiu que os melhores materiais para a prótese seriam alumínio e a fibra de vidro, pois são resistentes e leves, para a melhor locomoção da potra. Logo no primeiro teste, o animal se adaptou muito bem, conseguiu se locomover normalmente e, com isso, vimos que só era preciso o aperfeiçoamento da altura e o estético, lembrou.
Após a colocação da prótese, estudante e professor comemoram os bons resultados. A potra já consegue ter uma vida próxima do habitual e voltou a se locomover. Nossa satisfação foi enorme ao perceber que havíamos devolvido sua qualidade de vida e esperamos poder contribuir ainda mais, afirmou o estudante.

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