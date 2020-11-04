Cavalo é resgatado de buraco em Cachoeiro de Itapemirim

Moradores da rua Carolina Perim, no bairro Vila Rica, registram o resgate. Eles ficaram ao lado do cavalo tentando acalmar o animal, logo que perceberam que ele estava no buraco.

Com a ajuda de um guindaste o animal foi amarrado, içado e finalmente conseguiu sair do local. Ele não ficou ferido. Veja o vídeo do resgate:

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O buraco é de uma obra que está sendo realizada pela prefeitura e estava aberto sem proteção. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras de Cachoeiro de Itapemirim informou que providenciou, nesta manhã (4), uma tampa para a caixa de captação de água pluvial, que faz parte das obras que vão melhorar a drenagem na região. A ouvidoria geral do município que atende pelo telefone 156 informou que não recebeu nenhuma solicitação para a retirada do animal.