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Cavalo é resgatado de buraco em Cachoeiro de Itapemirim

Animal precisou ser içado com a ajuda de um guindaste para sair do buraco de uma obra de drenagem de rua no bairro Vila Rica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 18:44

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:44

Cavalo caiu em buraco de obra de drenagem, em Cachoeiro de Itapemirim
Cavalo caiu em buraco de obra de drenagem, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta
Um cavalo precisou ser resgatado com a ajuda de um guindaste na manhã desta quarta-feira (04) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O animal caiu no buraco de uma obra de drenagem realizada pela prefeitura.
Moradores da rua Carolina Perim, no bairro Vila Rica, registram o resgate. Eles ficaram ao lado do cavalo tentando acalmar o animal, logo que perceberam que ele estava no buraco.
Com a ajuda de um guindaste o animal foi amarrado, içado e finalmente conseguiu sair do local. Ele não ficou ferido. Veja o vídeo do resgate:
O buraco é de uma obra que está sendo realizada pela prefeitura e estava aberto sem proteção. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras de Cachoeiro de Itapemirim informou que providenciou, nesta manhã (4), uma tampa para a caixa de captação de água pluvial, que faz parte das obras que vão melhorar a drenagem na região. A ouvidoria geral do município que atende pelo telefone 156 informou que não recebeu nenhuma solicitação para a retirada do animal.

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