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Saúde

Serra anuncia inscrições para castração gratuita em cães e gatos

A campanha, realizada por meio de uma parceria entre clínicas veterinárias privadas e o órgão público, surgiu como forma de controle populacional de cachorros e gatos no município

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 17:15
vacinação de cães e gatos
As castrações gratuitas garantem um conforto para os moradores do município da Serra  Crédito: Freepik
Prefeitura da Serra vai realizar 80 mil castrações gratuitas de cães e gatos no município. Os interessados podem se inscrever por meio do portal da campanha ou pelos telefones: (27) 3281-7721 e (27) 3338-9907. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura em seu edital, o responsável pelo animal deve ser obrigatoriamente maior de 18 anos e morador da Serra para se cadastrar. O animal deve ter entre sete meses e oito anos.
 No momento da inscrição deverão ser informados dados do tutor e dos animais. Após o cadastro no sistema, será efetuada uma triagem da análise dos dados realizada pela Secretaria de Saúde da Serra. Em seguida, conforme a programação, será agendado um dia para uma conversa sobre o procedimento médico do animal, assim como para apresentar e confirmar toda a documentação.
A campanha, que acontece por meio de uma parceria entre clínicas veterinárias privadas e o órgão público, surgiu como forma de controle da população de cães e gatos no município,  assegurando dessa forma, um conforto no aspecto estético e sanitário para os moradores e garantia de maior segurança para toda a população.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Na confirmação dos documentos, será necessário a apresentação de:
  • cartão de vacinação antirrábica atualizado do animal a ser castrado
  • cópia da carteira de identidade ou habilitação e cópia do CPF do tutor
  • cópia do comprovante de endereço do tutor
Durante a apresentação dos documentos, também será entregue para o dono do animal um formulário da realização da cirurgia com indicações de hospitais veterinário, data e horário de castração.

SELEÇÃO DE ANIMAIS 

Durante a ação de seleção de animais para a castração gratuita, serão priorizados segundo a prefeitura, alguns critérios específicos. Entre eles serão analisados e levados em consideração:
  • as áreas de maior incidência de zoonoses e agressões por animais
  • áreas de maior densidade populacional animal
  • proprietários que possuem mais de um animal
  • famílias que estão inscritas em programas sociais
  • animais que estão sob a guarda de organizações não governamentais
Ainda de acordo com a prefeitura, serão priorizadas no programa as famílias de baixa renda, sendo essas comprovadas no Número de Inscrição Social (NIS), famílias residentes de áreas com grande número de notificação de casos de zoonoses, agressão e densidade populacional de animais.
A prefeitura reforça que os bairros com maiores agressões a humanos durante os anos de 2018 e 2019 são especificamente: Jacaraípe, Nova Almeida, Serra Sede, Serra Dourada, Feu Rosa, Porto Canoa, Barcelona, Laranjeiras, Novo Horizonte e Jardim Tropical. Dessa forma, tais bairros deverão ser priorizados nas intervenções.

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